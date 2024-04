Tygodniowy przegląd prasy 7.04.2024: Puławy, 31.03-6.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Puław

Chcielibyście, aby butelka mleka na śniadanie czekała przed drzwiami? Tak kiedyś było. Mleko było roznoszone wczesnym rankiem wprost przed drzwi. Roznosiciele mleka to zapomniany zawód, ale uwieczniony w piosence. O co chodziło z tymi butelkami mleka przed drzwiami?

To fascynująca opowieść o świecie, który przeminął. W 1920 r. Kazimierz Moszyński (1887-1959) polski etnograf, etnolog i slawista opublikowała tekst (był drukowany w kilku odcinkach) w czasopiśmie „Teka Zamojska”. Nosił on tytuł „Budownictwo ludowe w okolicy Zamościa”.

Delegat K. Sienkiewicz przyjechał na Zamojszczyznę we wrześniu 1915 r. (do jego zapisków dotarł Krzysztof Czubara, zamojski historyk i regionalista). Był przedstawicielem warszawskiego Centralnego Komitetu Obywatelskiego. Przy drodze z Lublina do Zamościa widział wierzchołki wielu drzew, ściętych przez pociski (głównie w okolicach Izbicy) oraz mnóstwo spalonych zabudowań. Były to ślady bitew z sierpnia 1914 r. i czerwca 1915 r. Zobaczył także wiele żołnierskich cmentarzy z setkami krzyży, pozostałości drucianych zapór oraz rowów strzeleckich.