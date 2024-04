Kwiecień w Puławach: Przegląd prasy z marca 2024 w Puławach, najważniejsze informacje miesiąca

Wielka Sobota to przede wszystkim dzień wyciszenia. Ale również jest to jedyny dzień w roku, w którym nie jest sprawowana Eucharystia w Kościołach rzymskokatolickich. Tradycją jest jednak święcenie pokarmów, które przypominają o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.

34-latek stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i do rowu. Po tym siła uderzenia wybiła pojazd na boczną drogę. 34-letni kierowca zginął na miejscu.

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Przed nami wybory samorządowe 2024. Zobacz, kto z okręgu nr 2 kandyduje do sejmiku województwa lubelskiego. Przedstawiamy pełną listę osób ubiegających się o mandaty. Sprawdź, na kogo z Twojego regionu możesz oddać głos w nadchodzących wyborach.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Puław. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Szpital w Rykach zakończył realizację pierwszego etapu sterylizatorni. Nowe pomieszczenia już wkrótce zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt do dezynfekcji i sterylizacji.

Już niedługo odbędą się wybory samorządowe 2024. Dowiedzieliśmy się, jakie są listy osób kandydujących do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4 i kandydatów na prezydenta. W całej Polsce będziemy mogli zagłosować na wybranych przez siebie polityków. Kto będzie walczył o mandaty w Twoim okręgu? Pełna lista kandydatów znajduje się poniżej.

Wybory samorządowe 2024 odbędą się już niedługo. Zamieszczamy pełną listę kandydatów do rady powiatu w okręgów 1, 2, 3, 4, 5. Jeśli jeszcze się zastanawiasz, na kogo możesz zagłosować, zapoznaj się z poniższą listą.

20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice.

Za trzy miesiące mają zakończyć się prace przy budowie obwodnicy Nałęczowa. Trasa ma ok. 5,2 km i pozwoli ominąć uzdrowisko od północnej strony. Inwestycja pochłonie łącznie ponad 125 mln zł.

Piesze szlaki turystyczne jako pętle są chętnie wybierane przez turystów. Start i meta znajdują w tym samym miejscu, co ma olbrzymie znaczenie dla zmotoryzowanych. Zapraszamy do odwiedzenia Wydmy Czołpińskiej (gm. Smołdzino), a konkretnie trasy, która jest pętlą. I to właśnie wiosną – na urokliwej trasie nie doświadczymy wtedy tłumu.

W środę (13 marca) w Końskowoli w powiecie puławskim doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń poicji wynika, że kierujący renaultem 49-latek z gm. Końskowola najechał na leżącego na jezdni 34-latka. Mimo natychmiast udzielonej pomocy, mężczyzna zmarł.