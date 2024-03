Przegląd prasy z tygodnia 31.03.2024. Co działo się w Puławach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Puławy, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

34-latek stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i do rowu. Po tym siła uderzenia wybiła pojazd na boczną drogę. 34-letni kierowca zginął na miejscu.

Wielka Sobota to przede wszystkim dzień wyciszenia. Ale również jest to jedyny dzień w roku, w którym nie jest sprawowana Eucharystia w Kościołach rzymskokatolickich. Tradycją jest jednak święcenie pokarmów, które przypominają o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.

Zwiedzanie zabytkowych pałaców, wspaniałych siedzib dawnych królów, książąt i magnatów, to świetna przygoda, która w dodatku może nas sporo nauczyć. Jest sposób na to, by zwiedzać polskie pałace nie tylko w przestrzeni, ale też w czasie. Sekrety przeszłości zdradzają stare zdjęcia. Poznajcie ciekawe historie 7 fascynujących polskich pałaców, opowiedziane na archiwalnych zdjęciach i zabytkowych pocztówkach.