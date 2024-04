Przegląd tygodnia z 28.04.2024 w Puławach. Najważniejsze wydarzenia od 21.04 do 27.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Puławy, 28.04.2024. 21.04 - 27.04.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nigdy nie narzekała na brak zainteresowania u mężczyzn, a to wszystko przez jej zjawiskową urodę. Ewa Wiśniewska zachwycała i nadal to robi. Pomimo swoich skończonych 82 lat, dalej imponuje i z pewnością onieśmieliłaby wielu panów. Jak wyglądała w przeszłości jedna z największych gwiazd PRL-u? Te zdjęcia są dowodem na to, że talent w przypadku tej kobiety szedł na równi z urodą.

Na godzinę 12.00 frekwencja w Polsce wyniosła 12,93 proc., natomiast na godz. 17 wzrosła do 33,17 proc. Województwo lubelskie po godz. 17 zajęło pierwsze miejsce w kraju pod względem frekwencji.