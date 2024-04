Przegląd tygodnia z 21.04.2024 w Puławach. Najważniejsze wydarzenia od 14.04 do 20.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W sezonie turystycznym plaże nad potężnym zbiornikiem wodnym w Nieliszu są oblegane przez miłośników kąpieli wodnych i słonecznych. Nie brakuje tam także amatorów sportów wodnych, wędkarzy i miłośników przyrody, którzy mogą podglądać życie ptactwa wodnego. A przecież jeszcze kilkanaście lat temu pisano, iż była to „turystyczna pustynia”. Turystów przyciąga coś jeszcze...

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło dziś nad ranem w powiecie tomaszowskim. Przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przez kierująca Volkswagenem Passatem.

– Uczestniczyłem w wiecach i pochodach, bo takie były wtedy czasy. Partia wszędzie miała swoje oczy i uszy. Byłem młody i chciałem zobaczyć świat, a wtedy z huty mieliśmy służbowe wyjazdy, wycieczki, nie tylko do demoludów, ale i Europy Zachodniej (...) – zachwycał się pewien emerytowany inżynier z czasów PRL. – Co tam, człowiek przemaszerował, pomachał i spokój... A potem bywały zabawy na świeżym powietrzu. Ludzie tańczyli na ulicach do wieczora. Wesoło było.