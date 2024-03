Prasówka Puławy 29.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Puławach nie minęło Cię nic ważnego

Zwiedzanie zabytkowych pałaców, wspaniałych siedzib dawnych królów, książąt i magnatów, to świetna przygoda, która w dodatku może nas sporo nauczyć. Jest sposób na to, by zwiedzać polskie pałace nie tylko w przestrzeni, ale też w czasie. Sekrety przeszłości zdradzają stare zdjęcia. Poznajcie ciekawe historie 7 fascynujących polskich pałaców, opowiedziane na archiwalnych zdjęciach i zabytkowych pocztówkach.

Prasówka 29.03 Puławy: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Puławach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To kompleksowy plan „prorozwojowy” mający na celu odnowę obszaru objętego – jak to ujęto - procesem rewitalizacji miasta. Jak się okazuje nie obejmuje on jednak wszystkich zakątków Zamościa w których znajdują się ważne zabytki. Chodzi głównie o osiedle Koszary. Zamojscy radni przyjęli ostatnio Gminny Program Rewitalizacji miasta Zamość na lata 2023-2030 (dokument jest dostępny w całości na stronie zamosc.esesja.pl). Co na to mieszkańcy?