Prasówka 24.03.2024 z całego tygodnia w Puławach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Nie wiesz, jaki sos zrobić do sałatki? Z naszym zestawieniem już nie musisz się zastanawiać. Znajdziesz tu przepisy na klasyczny sos do sałatki greckiej czy z kurczakiem, a także tradycyjny winegret, aioli czy sos tysiąca wysp. Wypróbuj także nasz sposób na odchudzenie sałatki jarzynowej.

Wybory samorządowe 2024 już niedługo. Poznaliśmy już kandydatów na prezydenta i do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4. Kto powalczy o mandaty w Twoim okręgu? Przedstawiamy wszystkich kandydatów. Poniżej znajdziesz więcej szczegółów.

Wybory samorządowe 2024 odbędą się już wkrótce. Znamy wszystkich kandydatów z okręgu nr 2 do sejmiku województwa lubelskiego. Przeczytaj, kto w Twoim regionie będzie starał się o mandat radnego sejmiku województwa. Zdecyduj, na kogo oddasz swój głos.

Wybory samorządowe 2024 odbędą się już niedługo. Prezentujemy pełną listę osób, które powalczą o mandaty w radzie powiatu w okręgów 1, 2, 3, 4, 5. Jeśli jeszcze nie wiesz, na kogo możesz oddać swój głos, sprawdzisz to tutaj.

W środę (20 marca) w związku z ogólnopolskim protestem rolników będą występować utrudnienia w ruchu w całym woj. lubelskim.

To poważne wsparcie. Dotacje otrzymało 151 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu zamojskiego. W ten sposób będą one „doposażone” w sprzęt służący – jak to określono: ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarami, ale także np. klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami.

Dwaj mieszkańcy gminy Biłgoraj obchodzili ostatnio swoje setne urodziny. To Edward Koper z miejscowości Gromada oraz Antoni Frączek z Bukowej. Obaj panowie zasłużyli się dla lokalnej społeczności.