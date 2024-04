Przegląd tygodnia z 14.04.2024 w Puławach. Najważniejsze wydarzenia od 7.04 do 13.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W niedzielę Polacy udali się do urn, aby oddać swój głos w wyborach samorządowych 2024. Wszystkie lokale wyborcze zostały już zamknięte, a z poszczególnych placówek spływają wstępne wyniki. Jak wygląda ostateczny rezultat głosowania i kto spośród kandydujących na wójta gm. Baranów oraz do rady gminy otrzyma najwięcej głosów? Potwierdzimy już niebawem.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki wyborów samorządowych do rady powiatu puławskiego. Kto otrzymał mandat do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4, 5? Sprawdź, jak głosowali mieszkańcy w twoim regionie. Poznaj wyniki głosowania w wyborach samorządowych.

PKW ogłosiła oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024. Poniżej zobaczysz, jakie rezultaty w głosowaniu uzyskali kandydaci do sejmiku województwa lubelskiego w okręgu nr 2. Zobacz, jak głosowali mieszkańcy Twojego regionu.

W sieci pojawił się drastyczny materiał wideo, na którym grupa nastolatków z powiatu włodawskiego gotuje żywcem ptaki pod ochroną. W wiadomościach głosowych pojawia się szokująca relacja sprawcy i prześmiewcze stwierdzenie, że kolejną ofiara może być człowiek. Policja ustaliła sprawców – to dziewięcioosobowa grupa w wieku od 14 do 16 lat.

Historia krasnobrodzkiej kaplicy św. Rocha sięga jeszcze XVII wieku. Miała ją wówczas ufundować Maria Kazimiera d’Arquien, czyli słynna królowa Marysieńka. Wewnątrz kaplicy umieszczono obraz św. Rocha. Według legendy, stało się to podczas szalejącej w okolicy epidemii dżumy. Dzisiaj to jedno z najbardziej lubianych i odwiedzanych przez pątników i turystów miejsc na Zamojszczyźnie. Wiosną kaplica i jej okolicę wyglądają pięknie.

W wyborach samorządowych, według wyników exit poll, zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Największa partia opozycyjna zdobyła 33,7 proc. głosów. Niewiele mniej ma Koalicja Obywatelska. Partia premiera Donalda Tuska zdobyła 31,9 proc. Według wyników do sejmików, dwie największe partie podzieliły się władzą w sejmikach wojewódzkich?

Prawo i Sprawiedliwość triumfuje w wyborach do Sejmiku Województwa Lubelskiego - wynika z badania exit poll. Zgodnie z sondażem Ipsosa PiS osiągnęło w naszym regionie poparcie w wysokości 46,7 proc.

Marta Majewska, starająca się o reelekcję urzędująca burmistrz Hrubieszowa wygrała w pierwszej turze wyborów samorządowych. Starowała z KWW Porozumienie i Rozwój. Jej radość jest ogromna. Urzędujący burmistrz Tomaszowa Lub. także ma powody do zadowolenia.

Raj Dla miłośników muzyki w Hali Lubartowskiej! W Lublinie odbyła się Lubelska Giełda Płyt. Wydarzenie przyciągnęło kolekcjonerów i entuzjastów winyli, płyt CD oraz kaset. Zobacz!

Niedzielne (7 kwietnia) wybory samorządowe wystartowały w całym województwie lubelskim na dobre. Wszystkie lokale wyborcze otworzyły się o czasie - punkt siódma rano.

W województwie lubelskim jak do tej pory doszło do 13 przypadków zakłócenia ciszy wyborczej. Dwie osoby zostały zatrzymane - jedna za wynoszenie kart z lokalu, a druga za nakłanianie do głosowania za pomocą... Czteropaku piwa i czekolady.