Prasówka tygodniowa z 4.02.2024 w Puławach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Ferie to czas na relaks i upragniony odpoczynek od szkoły. Warto wykorzystać go aktywnie, kreatywnie, realizując swoje pasje. Dla tych, którzy ten czas wolny spędzają w mieście, Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” przygotował szeroką ofertę zajęć warsztatowo-animacyjnych i nie tylko. Zobacz!

Izabela Trojanowska wraz zespołem była gwiazdą Koncertu Noworocznego zorganizowanego przez zarząd powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego we Włodawie.

Złote Gody świętowało 9 par małżeńskich z gminy Siedliszcze. Uroczystość odbyła się w minioną sobotę w Domu Kultury w Siedliszczu.

To jedno z najbardziej malowniczych miejsc na Roztoczu. W położonej we wspaniałych lasach Floriance można oglądać wystawę poświęconą Tadeuszowi Vetulani, profesorowi Uniwersytetu Poznańskiego i Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Był on badaczem rasy tarpana leśnego oraz jak to określono „twórcą rasy Konik Polski”. Ekspozycja została zawieszona na obszernej stajni tych sympatycznych zwierząt, które stały się symbolem Roztoczańskiego Parku Narodowego. Obok można też oglądać stado koników polskich.