Prasówka z całego tygodnia 25.06.2023 w Puławach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Radzyńscy kryminalni ustalili tożsamość kierującego pojazdem, który we wtorek (20 czerwca) po godzinie 23 śmiertelnie potrącił 42-letniego motorowerzystę i uciekł z miejsca wypadku.

Prorowery, renomowana sieć rowerowa, właśnie rozpoczyna totalną likwidację swojej kolekcji rowerów 2022! To ogromna okazja dla wszystkich miłośników dwóch kółek i idealny moment, aby spełnić swoje rowerowe marzenia, bez obciążenia swojego portfela! Zapraszamy do naszego sklepu PROROWERY W PUŁAWACH NA ul. LUBELSKA 55

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Puławach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Koty w Polsce ciężko chorują, nierzadko choroba kończy się śmiercią. O tym niepokojącym zjawisku alarmują gabinety weterynaryjne i opiekunowie kotów. Schroniska i organizacje działające na rzecz zwierząt potwierdzają informacje o umierających kotach. Jedna z hipotez mówi o ptasiej grypie. Do sprawy odniósł się Główny Lekarz Weterynarii. Czy to wirus ptasiej grypy powoduje zachorowania kotów?

To był szczególny dzień dla piłkarzy i sympatyków Gminnego Klubu Sportowego Ogniwo Wierzbica. Podczas sportowego święta zorganizowanego 17 czerwca na obiektach rekreacyjno-sportowych w Wierzbicy-Osiedle rozegrany został mecz 26 kolejki chełmskiej klasy okręgowej pomiędzy GKS Ogniwo Wierzbica a KS Znicz Siennica Różana, w którym gospodarze pokonali rywali aż 8:0 i tym samym zdobyli mistrzostwo ligi okręgowej oraz wywalczyli awans do IV ligi.

To dawne, słowiańskie święto wiązano z letnim przesileniem Słońca. Jego głównymi bohaterami były kiedyś żywioły: wody i ognia. Wierzono, że mają one oczyszczającą moc. To było też święto miłości. W Zamościu obchody tych dawnych, słowiańskich obrzędów zorganizowano w sobotę (17 czerwca): w miejscowym Parku Miejskim.