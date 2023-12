Tygodniowy przegląd prasy 3.12.2023: Puławy, 26.11-2.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Puław

Poznaliśmy nowe Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! Uroczyste gale odbyły się w Terminal Event Center we Wrocławiu. Było o co walczyć, ponieważ łączna pula nagród w obu konkursach przekroczyła ponad 200 000 złotych.

W uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie wziął udział szef MON Mariusz Błaszczak. Do promocji przystąpiło 147 żołnierzy, w tym 17 kobiet.

Grudzień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim wyczekiwane przez wszystkich Święta Bożego Narodzenia. Wielu z nas czeka jeszcze szał przedświątecznych zakupów - prezenty pod choinkę nie trafią same. Zobacz, na jakie jarmarki i kiermasze warto się wybrać!

Dwóch mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych za wyrzucenie znajomego przez balkon podczas libacji alkoholowej we Włodawie. Pokrzywdzony runął z 3 piętra, jego stan jest bardzo ciężki.

W nocy z wtorku na środę (28/29 listopada) w Korolówce doszło do czołowego zderzenia osobówki z ciężarówką. Jak ustaliła policja, to kierujący osobowym Hyundaiem zjechał na przeciwległy pas ruchu. Obaj kierowcy byli trzeźwi, a pasażerka osobówki z obrażeniami została przewieziona do szpitala.