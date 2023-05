Tygodniowy przegląd prasy 14.05.2023: Puławy, 7.05-13.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Puław

W Chełmie powstał pierwszy hotel dla wolno bytujących pszczół tzw. murarek. To efekt współpracy chełmskiego samorządu z Fabryką Cukierkków "Pszczołka" Sp. z o.o. oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

„Harcerz jest zawsze pogodny. Nie zniechęca się, nie zraża, nie zna co to dąsy. Szczególnie w chwilach niepowodzenia obce są harcerzowi wybuchy prostactwa, nie klnie wtedy i nie przezywa: zmuszą się raczej do milczenia i uśmiechu. Jasność bije z jego twarzy – czytamy w wydanym w latach 30. ubiegłego wieku popularnym „Drogowskazie harcerskim”. „Harcerz ma swój cel i zdąża do niego wytrwale, zapatrzony w gwiazdę przewodnią swych ideałów”.

31 nowych stróżów prawa zasiliło szeregi lubelskiego garnizonu policji. Legitymacje służbowe nowym funkcjonariuszom wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki.