Tygodniowy przegląd prasy 11.12.2022: Puławy, 4.12-10.12.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Puław

Przegląd tygodnia: Puławy, 11.12.2022. 4.12 - 10.12.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zebraliśmy najśmieszniejsze nazwy miejscowości w naszym województwie. Sprawdź czy je znasz, a może odwiedziłeś którąś z tych miejscowości. Niektóre z nich mają poniżej 50 mieszkańców. Może Złojec nie boi się Bójki, ale na pewno Misie bawią się w Biesiadkach. Zobacz, które miejscowości pojawiły się w zestawieniu. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Odliczanie do Świąt Bożego Narodzenia już się rozpoczęło. Trwają przygotowania do tego co trafi na świąteczny stół. Sprawdziliśmy ceny warzyw, owoców, suszu i ryb na miejskim bazarze przy Placu Kupieckim w Chełmie.