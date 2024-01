Styczeń 2024 w Puławach: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Puław najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Najgorsi kierowcy w woj. lubelskim. Nie trafiła tam twoja rejestracja? Sprawdź”?

Przegląd grudnia 2023 w Puławach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najgorsi kierowcy w woj. lubelskim. Nie trafiła tam twoja rejestracja? Sprawdź Od złego parkowania utrudniającego ludziom życie, przez wymuszanie pierwszeństwa i wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, aż po podszywanie się pod pojazd uprzywilejowany i korzystanie z "korytarza życia". Grudniowy ranking najgorszych kierowców z naszego województwa podobnie jak poprzednie obfituje w zwroty akcji. Zobaczcie sami! 📢 Jakaś światłość nad Roztoczem się rozchodzi...Zobacz zdjęcia przepięknych świątecznych iluminacji Nie tylko Lublin przystroił się w piękne "piórka" na Boże Narodzenie. Bogate świąteczne iluminacje ozdobiły także miasta Roztocza - Zamość, Tomaszów, Zwierzyniec, Józefów i wiele innych. Sprawiają, że grudniowe spacery z bliskimi są jeszcze przyjemniejsze.

📢 Pogoda zaskoczyła drogowców. "Totalny paraliż. Najgorsza jazda w moim życiu". Zobacz zdjęcia Sobotnia pogoda dała w kość mieszkańcom woj. lubelskiego. W regionie doszło do kilkudziesięciu wypadków i kolizji. - Totalny paraliż. Najgorsza jazda w moim życiu - pisali Czytelnicy.

Prasówka styczeń Puławy: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Puław. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak kiedyś świętowano. Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe (ZDJĘCIA) Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe. Zobaczcie jak kiedyś świętowano wigilię Bożego Narodzenia. Zapraszamy do galerii zdjęć! 📢 Najpiękniejsze choinki Czytelników Kuriera Lubelskiego. Zobacz zdjęcia świątecznych dekoracji W mediach społecznościowych poprosiliśmy Was o pochwalenie się swoją choinką. Nie zawiedliście! Zasypaliście nas zdjęciami pięknych świątecznych drzewek. Dziękujemy za fotografie, które pozwoliły nam stworzyć tę wyjątkową, świąteczną, galerię. Zobaczcie, jak wyglądają przystrojone przez Czytelników drzewka.

📢 Nauczyciele dyplomowani odebrali akty nadania. Zobacz zdjęcia z uroczystości Podczas środowej (20 grudnia) uroczystości w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelski Kurator Oświaty wręczył akty nadania najwyższego stopnia awansu pedagogom, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w trakcie postępowania na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego. 📢 Zakazane i dzikie Bieszczady. Tak było przez lata. Przed wojną tętniły życiem Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

📢 Najpiękniejsze pałace w lubelskim. Sprawdź, co warto zwiedzić Te piękne zabytki położone w województwie lubelskim warto zwiedzić. Sprawdź, czy znasz je wszystkie. 📢 Puławy pełne serca: Sukces akcji "Karma Wraca" i "Choinka za surowce wtórne" pod Galerią Zielona! W czwartek Puławy zgromadziły się w imię dobra, serca i wsparcia dla zwierząt potrzebujących. Pod Galerią Zielona odbyły się akcje "Karma Wraca" i "Choinka za surowce wtórne", których rezultaty przerosły oczekiwania organizatorów. 📢 Mikołajki na archiwalnych zdjęciach. Tak kiedyś obchodzono dzień 6 grudnia Mikołajki to zwyczaj mający bardzo długą tradycję. Już w średniowieczu dzieci dostawały prezenty od osób przebranych za świętego Mikołaja. Co więcej, jeszcze w XIX wieku był to na ziemiach polskich dzień wolny od pracy! Niektóre z atrybutów świętego Mikołaja również mają długą historię - długa, siwa broda i czerwona szata znane były już w XV wieku. Wtedy oczywiście święty Mikołaj miał jeszcze atrybuty biskupie - szatę oraz mitrę i pastorał. W baśniową postać zaczął powoli przekształcać się na przełomie XIX i XX wieku.

📢 Choinka za surowce wtórne. Kultowa akcja Kuriera w świątecznej odsłonie Jaki będzie w tym roku koszt choinki bożonarodzeniowej? Wkrótce to dla Was sprawdzimy. Zanim jednak ruszycie, by zdobyć najpiękniejsze, zielone drzewko, pomyślcie o naszej propozycji. Przekażcie nam makulaturę lub elektrośmieci, a w zamian otrzymacie choinkę. 📢 Mikołajkowe morsowanie krasnostawskich morsów. Zobacz zdjęcia Niedzielne morsowanie uczestników Klubu Morsów - Krasnostawskie Karpie przebiegało w sympatycznym i wesołym nastroju. Radosnej atmosferze nad zalewem Tuligłowy sprzyjała typowo zimowa pogoda i zbliżające się mikołajki. 📢 Promocja oficerska absolwentów Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Zdjęcia W uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie wziął udział szef MON Mariusz Błaszczak. Do promocji przystąpiło 147 żołnierzy, w tym 17 kobiet.

