Przegląd tygodnia z 11.02.2024 w Puławach. Najważniejsze wydarzenia od 4.02 do 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Pączki, faworki i róże karnawałowe nie pozostawiają nikogo obojętnym w tłusty czwartek. Półki sieciowych cukierni, piekarni, dyskontów spożywczych oraz hipermarketów w karnawale uginają się od pączków z najróżniejszym nadzieniem. Zaprosiliśmy zaprzyjaźnione redakcje oraz czytelników na Facebooku do przedstawienia pączków, którymi świętowali tłusty czwartek.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Puławach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy?

Szukasz działki do kupienia w woj. lubelskim? Przedstawiamy najnowsze oferty, które można kupić podczas licytacji komorniczych. Sprawdź, w posiadanie jakiego gruntu możesz wejść. To wszystko w okazyjnej cenie!

18-latek nie dostosował prędkości do panujących warunków i na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła 56-letnia pasażerka.

Nie żyje 56-letnia pasażerka samochodu, który uderzył w drzewo w miejscowości Zrąb. Według wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący citroenem 18-latek nie dostosował prędkości do warunków drogowych.

Dzieci i młodzież z ważną legitymacją szkolną będą mogły korzystać z lodowiska i pływalni MOSiR za symboliczną złotówkę. Taki cennik obowiązuje do końca ferii, czyli do 9 lutego. Dodatkowo, odbędą się także turnieje.

Reklamy sprzed 100 lat. Czym zajmowali się ówcześni spece od marketingu? Reklama jest dźwignią handlu - wiadomo to nie od dziś. Prześledziliśmy ogłoszenia z XIX wieku i początku XX wieku. Wiele dzisiaj wzbudza uśmiech (zachowana oryginalna pisownia). Zobaczcie, co reklamowano 100 lat temu. To marketing retro.

Nad Zalewem Zemborzyckim ponownie spotkali się miłośnicy lodowatych kąpieli. - Polecam morsowanie! Z grupą jest fajniej, bo jak nawet nie ma się humoru, to jedna osoba wyciągnie drugą i jest lepiej - mówiła nam Pani Małgorzata z Lubelskiego Klubu Morsów Zobacz zdjęcia... I zastanów się, czy nie chcesz sam do nich dołączyć!