Prasówka z całego tygodnia 17.12.2023 w Puławach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

„Mój syn zmienił się nie do poznania. Zaczął moczyć się w nocy, ssać kciuka, obgryzać paznokcie, a na jego głowie włosy posiwiały. Na pytania o tą kobietę kulił się i zasłaniał oczka.” Z taką historią zgłosiła się do nas nasza Czytelniczka Agata, mama 3-letniego Julka. Inni rodzice także zauważyli na ciałach dzieci siniaki i inne ślady i usłyszeli niepokojące opowieści. Sprawa trafiła do prokuratury i rzecznika dyscyplinarnego kuratorium, który właśnie ją umorzył.

Starosta chełmski Piotr Deniszczuk w minioną sobotę spotkał się z mieszkańcami gminy Żmudź i uczestniczył w zorganizowanym tam tradycyjnym kuligu.

57-latek chcąc rozpalić ogień w piecu, dolał do paleniska benzyny. Wlewając łatwopalną ciecz do pieca, spowodował wybuch i zapalenie się oparów, a następnie samej cieczy. W wyniku pożaru spłonął dom mężczyzny, a on wraz ze swoim kolegą trafili do szpitala.

Jak w każdą sobotę, również 9 grudnia, grupa Chełmskich Morsów spotkała się nad zalewem Żółtańce aby zażyć lodowatych kapieli. Tym razem było to kolorowe i radosne mikołajkowe morsowanie.