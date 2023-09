Prasówka 17.09.2023 z całego tygodnia w Puławach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

„Nie zamkniecie mi ust” – w takiej koszulce posłanka KO, Marta Wcisło wystąpiła na konferencji prasowej. Dlaczego? Posłanka uważa, że jest zastraszana przez LW Bogdanka, puławskie Azoty i działaczy PiS, a wezwanie przedsądowe od tej ostatniej spółki przyszło do posłanki nie z Puław, ale z ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, gdzie znajduje się centrala partii rządzącej.

Gdzie w Europie jest najpiękniej jesienią? Które miejsca zachwycają kolorami? Które turystyczne skarby kontynentu najlepiej odwiedzić właśnie o tej porze roku? Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy aż 19 miejsc w Europie, w których jesień was zachwyci.

Takiej upalnej pogody we wrześniu dawno nie było. W miniony weekend temperatura sięgała ponad 28 st. C i zachęcała do wypoczynku poza miastem. Nic dziwnego, że dużo osób wybrało się nad zalew Zółtańce koło Chełma.