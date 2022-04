Nałęczów. Operacje „na żywo” czyli światowej sławy kardiolodzy zoperują pacjentów w Ośrodku Ikardia

- CTO to najtrudniejsza postać choroby wieńcowej, a zabiegi przezskórnego udrażniania tak chorobowo zmienionych tętnic wymagają specjalnych umiejętności, wielkiego doświadczenia oraz najnowocześniejszego sprzętu - tłumaczy prof. Jarosław Wójcik, szef Szpitala Kardiologii Inwazyjnej Ikardia w Nałęczowie.

Zabiegi CTO to szansa dla ciężko chorych na powrót do pełni zdrowia. W Szpitalu Kariologii Inwazyjnej Ikardia w Nałęczowie, już w najbliższy piątek 8 kwietnia 2022 roku, spotkają się lekarze z całego świata, aby w czasie 2-dniowej międzynarodowej konferencji, podzielić się wiedzą na temat najnowszych technik zabiegów na sercu. Wszystkie operacje będą transmitowane „na żywo" , w ramach 13 edycji International Expert to Expert CTO Forum, CTO Live Case Meeting. W dwóch salach operacyjnych nałęczowskiego szpitala przeprowadzone zostaną najtrudniejsze operacjeserca.