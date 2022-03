Mięćmierz, czyli artystyczne serce Kazimierza Dolnego. Zobacz zdjęcia z flisackiej osady, do której często zaglądają artyści

Obecnie miejsce to utrzymana jest w charakterze skansenu, nic więc dziwnego, że przyciąga nie tylko ludzi sztuki, ale także turystów. Niewątpliwego uroku tej niezwykłej osadzie dodają, wiekowe chałupy pokryte strzechą, przenoszące nas we flisackie czasy. Jedną z takich niecodziennych atrakcji, jest zabytkowy wiatrak, który został do Mięćmierza przetransportowany z Bałtowa, przez państwa Dziadoszów, na jego skrzydle wyryta została włoska sentencja “Epour si muove!”, tłumaczona na “A jednak się kręci”. Budowla góruje nad przełomem Wisły oddzielającej od siebie Mięćmierz i Janowiec, którego to zamek widać z oddali. To właśnie tu znajduje się Krowia Wyspa, będącą rezerwatem przyrody chroniącym stanowiska lęgowe wielu gatunków ptaków. Niezwykły klimat Mięćmierza od lat przyciągał artystów, nic więc dziwnego, że znany aktor Daniel Olbrychski, kupił tam w 1983 r. dom w którym spędził znaczną cześć swojego życia, a jego bywalcami byli m.in. Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Magda Umer czy Grzegorz Ciechowski. I chociaż aktor w 2019 r. sprzedał tę piękną, drewnianą posiadłość, jednak na mapach Google widnieje ona nadal jako "dom Daniela Olbrychskiego".