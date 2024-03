Marzec w Puławach: Przegląd prasy z lutego 2024 w Puławach, najważniejsze informacje miesiąca

Ponad 31 tys. przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości zarejestrowały w 2023 r. fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości w woj. lubelskim. To o 12 tys. mniej niż w 2022 r.

Zobacz galerię zdjęć par z powiatu puławskiego, które biorą udział w akcji Ona i On 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: wspólne sesje fotograficzne, vouchery na fotoobrazy, weekendowe pobyty w SPA, wczasy w Grecji oraz główna nagroda - 50 000 złotych na realizację marzeń!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Puław. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W ten weekend w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji świętują ludzie o bujnej wyobraźni. Legendarny konwent Falkon wrócił do naszego miasta i wszyscy znów oszaleli na jego punkcie. Zobaczcie sami!

ZooPark to wydarzenie dla pasjonatów różnych gatunków zwierząt. W halach Targów Lublin można zobaczyć nie tylko psy czy koty, ale również jeże, owce, alpaki czy zwierzęta egzotyczne takie jak węże czy pająki.

Na zakończenie karnawału, w miniony piątek mieszkańcy bawili się na XI Powiatowym Balu Chłopskim w hotelu "Drob" w Urszulinie. To impreza, na której co rok spotykają się reprezentanci środowisk powiatu chełmskiego. Wspólnie bawią się rolnicy, przedsiębiorcy, medycy, nauczyciele, samorządowcy i społecznicy.

Szukasz działki do kupienia w woj. lubelskim? Przedstawiamy najnowsze oferty, które można kupić podczas licytacji komorniczych. Sprawdź, w posiadanie jakiego gruntu możesz wejść. To wszystko w okazyjnej cenie!

Dzieci i młodzież z ważną legitymacją szkolną będą mogły korzystać z lodowiska i pływalni MOSiR za symboliczną złotówkę. Taki cennik obowiązuje do końca ferii, czyli do 9 lutego. Dodatkowo, odbędą się także turnieje.

Reklamy sprzed 100 lat. Czym zajmowali się ówcześni spece od marketingu? Reklama jest dźwignią handlu - wiadomo to nie od dziś. Prześledziliśmy ogłoszenia z XIX wieku i początku XX wieku. Wiele dzisiaj wzbudza uśmiech (zachowana oryginalna pisownia). Zobaczcie, co reklamowano 100 lat temu. To marketing retro.