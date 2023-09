Prasówka tygodniowa z 24.09.2023 w Puławach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Puławy, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Aż 6 nowych dróg asfaltowych oddano oficjalnie do użytku w gminie Wyryki, w powiecie włodawskim. To był historyczny moment dla mieszkańców tej gminy.

Paweł Wojciechowski, zastępca burmistrza Hrubieszowa wręczył nagrody zwycięzcom w konkursie „Najpiękniejsze posesje i balkony — Hrubieszów 2023”. Ceremonia odbyła się w poniedziałek (18 września) w miejscowym UM.

