Gdzie można głosować podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego? Lista lokali wyborczych w Puławach

Państwowa Komisja Wyborcza podała listę lokali wyborczych w Puławach. Nie wiesz, gdzie oddać swój głos? Sprawdź szczegóły poniżej. Zobacz, gdzie możesz oddać swój głos w wyborach do Europarlamentu 2024.

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lista lokali wyborczych w Puławach

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Puławach. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjne i Klub Samopomocy

adres: Zygmunta Wróblewskiego 21, 24-100 Puławy

numer komisji: 18 Puławy: Karola Olszewskiego

al. Partyzantów 3 - 11A (nieparzyste)

Polna 19 do końca

Hala Sportowa-Zespół Szkół Technicznych

adres: Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy

numer komisji: 13 Puławy: Lubelska 1 - 17 (nieparzyste)

Cypriana Kamila Norwida 15 - 25 (nieparzyste)

Cypriana Kamila Norwida 24 - 32 (parzyste)

al. Partyzantów 8 - 16 (parzyste)

Wojska Polskiego

Miejskie Przedszkole Nr 5

adres: Juliusza Słowackiego 5A, 24-100 Puławy

numer komisji: 15 Puławy: Henryka Arciucha

Henryka Dąbrowskiego

Marii Grzegorzewskiej

gen. Józefa Hauke-Bosaka

Michała Heidenreicha Kruka

Feliksa Jaroszyńskiego

Tadeusza Kościuszki

al. Partyzantów 25 – 29 nieparzyste, 30A do końca

Mikołaja Reja

Józefa Sowińskiego

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Stefana Żeromskiego 21 do końca

Żyrzyńska

Miejskie Przedszkole nr 10

adres: Franciszka Karpińskiego 8, 24-100 Puławy

numer komisji: 3 Puławy: Stanisława Eustachiewicza

Gdańska

Franciszka Karpińskiego

marsz. Józefa Piłsudskiego 31 - 45 (nieparzyste)

Polna 1 - 1A

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

adres: Hugona Kołłątaja 64, 24-100 Puławy

numer komisji: 1 Puławy: Budowlanych

Dęblińska

Długa

Fabryczna

Gołębska

Hugona Kołłątaja 41 - 47 (nieparzyste)

Hugona Kołłątaja 54 do końca

Kombatantów

Komunalna

Eugeniusza Kwiatkowskiego

Majdan

Młyńska

Ignacego Mościckiego

Piaskowa 65 do końca

Przemysłowa

6 Sierpnia 51 do końca

Szwedzka

Wczasowa

Wiślana

Wólka Profecka

Zarzecze

Starostwo Powiatowe

adres: al. Królewska 19, 24-100 Puławy

numer komisji: 6 Puławy: Stanisława Baca

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Romualda Bielskiego

Władysława Broniewskiego

Brzozowa

Dębowa

Filtrowa 2 - 56 (parzyste)

sierż. Józefa Franczaka

Tadeusza Gajcego

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Gościńczyk 12 - 12C

Gościńczyk 14 do końca

Kazimierska 1 - 5a

Kazimierska 7 - 19 (nieparzyste)

Klonowa

ppłk. "Konrada"

Stefana Kopecia

Tadeusza Kossakowskiego

Franciszka Kotarasińskiego

Krańcowa

al. Królewska

Stefana Lewickiego

Lipowa

Henryka Malarskiego

Tadeusza Mieczyńskiego

Modrzewiowa

Leopolda Okulickiego

Parkowa

Stefanii Sempołowskiej

Skowieszyńska

Władysława Szczypy

Świerkowa

Kazimierza Zagrodzkiego

Zielona 5 do końca (nieparzyste)

Zielona 20 do końca (parzyste)

Jadwigi Ziemięckiej

Mariana Żebrowskiego

Szkoła Podstawowa Nr 1

adres: Kaniowczyków 1, 24-100 Puławy

numer komisji: 14 Puławy: Kaniowczyków

Cypriana Kamila Norwida 1 - 14

Cypriana Kamila Norwida 16

al. Partyzantów 18 – 24, 26 – 28B parzyste

Władysława Reymonta 1 - 4

Wacława Sieroszewskiego 1 - 9

Wacława Sieroszewskiego 12 - 18 parzyste

Szkoła Podstawowa Nr 10

adres: 6 Sierpnia 30, 24-100 Puławy

numer komisji: 2 Puławy: Hugona Kołłątaja 1 - 27

Hugona Kołłątaja 29 - 39 (nieparzyste)

3 Maja

marsz. Józefa Piłsudskiego 5 - 25 (nieparzyste)

Portowa

Pusta

6 Sierpnia 2 - 50

Stanisława Staszica

Wąska

Wiejska

Szkoła Podstawowa Nr 11

adres: Legionu Puławskiego 8, 24-100 Puławy

numer komisji: 11 Puławy: Armii Krajowej

ks. Zygmunta Adamczewskiego

Batalionów Chłopskich

Botaniczna

Cicha

Cyprysowa

Irysowa

Mieczysława Kołodzieja

Mikołaja Kopernika

Stanisława Kraussa

gen. Ryszarda Kuklińskiego

Kwiatowa

Ludwika Meresty

Miodowa

mjr. Mariana Bernaciaka "Orlika"

Juliana Opani

Pogodna

por. Zbigniewa Panasia

Pszczela

Romantyczna

Różana

Sadowa

gen. Władysława Sikorskiego (nieparzyste)

Sosnowa

Spacerowa

Tęczowa

Jana Antoniego Tyczyńskiego

Urocza

Zygmunta Woźnego

Wrzosowa

Jana Zdebika

Szkoła Podstawowa Nr 11

adres: Legionu Puławskiego 8, 24-100 Puławy

numer komisji: 5 Puławy: gen. Stefana Grota-Roweckiego (nieparzyste)

Legionu Puławskiego

Franciszka Lessla

Lubelska 18

Na Stoku

rtm. Witolda Pileckiego

15 Pułku Piechoty "Wilków"

Saperów Kaniowskich

gen. Władysława Sikorskiego (parzyste)

Szkoła Podstawowa Nr 11

adres: Legionu Puławskiego 8, 24-100 Puławy

numer komisji: 8 Puławy: Filtrowa 5 - 7 (nieparzyste)

Filtrowa 58 do końca

Gościńczyk 1 - 11

Gościńczyk 13

gen. Stefana Grota-Roweckiego (parzyste)

Ogrodowa

Grzegorza Piramowicza

Szkoła Podstawowa Nr 2

adres: al. Mała 10, 24-100 Puławy

numer komisji: 4 Puławy: Chrystiana Piotra Aignera

Browarna

Czartoryskich

Głęboka

Księżnej Izabelli

Japońska

al. Mała

Stanisława Moniuszki

marsz. Józefa Piłsudskiego 6 - 54 (parzyste)

marsz. Józefa Piłsudskiego 51 do końca (nieparzyste)

Polskiego Czerwonego Krzyża

4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego

Rybacka

Ludwika Waryńskiego

Żulinki

Szkoła Podstawowa Nr 3

adres: Jaworowa 5, 24-100 Puławy

numer komisji: 22 Puławy: Leśna 15 - 33 (nieparzyste)

Szkoła Podstawowa Nr 4

adres: Franciszka Zabłockiego 8, 24-100 Puławy

numer komisji: 10 Puławy: Ceglana

Dyonizego Czachowskiego

gen. Józefa Dwernickiego

Leona Frankowskiego

Lucjana Kaznowskiego

ks. Ryszarda Kościka

Kajetana Koźmiana

Krystyny Krahelskiej

Ignacego Krasickiego

Zygmunta Krasińskiego

gen. Mariana Langiewicza

Leśne Zacisze

Ludwika Mierosławskiego

Adama Naruszewicza

Piotra Norblina

gen. Zygmunta Padlewskiego

Emilii Plater

Powstańców Listopadowych

Romów

Zygmunta Sierakowskiego

Spokojna

Mikołaja Spóza

Romualda Traugutta

Stanisława Trembeckiego

Józefa Trześniaka, W Dolinie

Wichrowe Wzgórze

Jana Pawła Woronicza

Piotra Wysockiego

Franciszka Zabłockiego

Szkoła Podstawowa Nr 4

adres: Franciszka Zabłockiego 8, 24-100 Puławy

numer komisji: 9 Puławy: Blacharska

Wojciecha Bartosza Głowackiego

Jabłoniowa

gen. Jakuba Jasińskiego

Jaśminowa

Kazimierska 8 - 22 (parzyste)

Kazimierska 23 do końca

Jana Kilińskiego

Kowalska

Krzywa

gen. Antoniego Józefa Madalińskiego

Malarska

Malinowa

Miła

Mokra

Murarska

Niezapominajki

Pąkowa

Piasecznica

Piękna

Polskiej Organizacji Wojskowej

Połaniecka

Powiśle

Racławicka

Słoneczna

Stolarska

Michała Strzemskiego

Sybiraków

Sympatyczna

Józefa Sypniewskiego

Ślusarska

Tokarska

Tulipanowa

Wiosenna

Wiśniowa

Włostowicka

Zbożowa

Złotnicza

Szkoła Podstawowa Nr 6

adres: Juliana Ursyna Niemcewicza 4, 24-100 Puławy

numer komisji: 21 Puławy: dr. Mieczysława Kowalskiego

Juliana Ursyna Niemcewicza

Marii Skłodowskiej-Curie

Szkoła Podstawowa nr 1

adres: Kaniowczyków 1, 24-100 Puławy

numer komisji: 16 Puławy: Marii Dąbrowskiej

Franciszka Dionizego Kniaźnina

Marii Konopnickiej

Józefa Ignacego Kraszewskiego

Adama Mickiewicza

Zofii Nałkowskiej

Elizy Orzeszkowej

Władysława Reymonta 8b do końca

Henryka Sienkiewicza 21 do końca

Wacława Sieroszewskiego 11 do końca (nieparzyste)

Wacława Sieroszewskiego 22 do końca (parzyste)

ks. Piotra Skargi

Juliusza Słowackiego 16 do końca

ks. Piotra Ściegiennego

Juliana Tuwima

Szkoła Podstawowa nr 1

adres: Kaniowczyków 1, 24-100 Puławy

numer komisji: 17 Puławy: Jana Kochanowskiego

Henryka Sienkiewicza 3 - 19

Juliusza Słowackiego 5 - 10a

Stefana Żeromskiego 3 - 20

Zespół Szkół Nr 1

adres: Polna 18, 24-100 Puławy

numer komisji: 19 Puławy: Centralna

Polna 2 - 18

Zespół Szkół Nr 2

adres: Jaworowa 1, 24-100 Puławy

numer komisji: 23 Puławy: Jaworowa

Hugona Kołłątaja 28 - 50 (parzyste)

Leśna 7 - 13 (nieparzyste)

Leśna 8 do końca (parzyste)

Piaskowa 1 - 61

Zespół Szkół Nr 3

adres: marsz. Józefa Piłsudskiego 74, 24-100 Puławy

numer komisji: 7 Puławy: Teofila Cichockiego

gen. Fieldorfa "Nila"

Filtrowa 1

Władysława Grabskiego

płk. Janusza Kujawskiego

Lubelska 8

Lubelska 10

Zielona 1 - 3 (nieparzyste)

Zielona 2 - 14 (parzyste)

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

adres: Kaniowczyków 32, 24-100 Puławy

numer komisji: 12 Puławy: Antoniego Amborskiego

Feliksa Bary

Anny Boskiej

Adama Chmielowskiego

Kazimiery Dryi

Górna

Bolesława Grzebalskiego

Harcerska

Jadwigi Hollakowej

Stanisława Jakubickiego

Stanisława Jednacza

Haliny Kędzierskiej

Kolejowa

Stanisława Kosmali

Stanisława Kotera

Krótka

Władysława Kuncewicza

Lubelska od 19 do końca

Cypriana Kamila Norwida 27 - 33 (nieparzyste)

Cypriana Kamila Norwida 34 do końca

Stefana Okrzei

Orląt Lwowskich

Jana Tadeusza Ostrowskiego

Franciszka Pałki

Jana Pasiaka

Południowa

Poprzeczna

Północna

Anny Renet-Jursz

Składowa

Sportowa

Haliny Szalkiewiczowej

Alojzego Szubartowskiego

Środkowa

Franciszka Świgosta

Towarowa

Marty Wolińskiej

Włodzimierza Zinkiewicza

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

adres: Zygmunta Wróblewskiego 11, 24-100 Puławy

numer komisji: 20 Puławy: Bronisława Czecha

Józefa Bema

Janusza Kusocińskiego

Eugeniusza Lokajskiego

al. Partyzantów 15

Bolesława Prusa

Zygmunta Wróblewskiego

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach do PE

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych lokali wyborczych, zapewniając np. dostępność dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez rampy czy windy

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Parlament Europejski - czym jest?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jaki jest próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

W podziale mandatów do Parlamentu Europejskiego będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczyły 5%.

