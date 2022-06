Puławy. Trwa konkurs „Truskawkowe Inspiracje 2022”. Poznaj szczegóły

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich, czyli przyjmowanie zgłoszeń, trwa do 4 lipca. Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać dowolną pracę artystyczną związaną z truskawkami, po czym zrobić jej jedno zdjęcie, a następnie przesłać razem z wypełnioną kartą zgłoszeniową i podpisaną klauzulą informacyjną RODO, mailowo na adres: [email protected]

Drugi etap, trwający 5-12 lipca (do godz. 12) to głosowanie internautów na najlepszą pracę konkursową. Odbędzie się ono na profilu facebookowym Gminy Puławy (czyli tutaj). Zwycięzcą zostanie ta osoba, której dzieło otrzyma najwięcej „polubień”.

Do wygrania są wartościowe nagrody. Za zdobycie I miejsca przewidziany jest tablet o wartości 500 zł. Osoba, której praca otrzyma drugą pozycję na podium, dostanie czytnik e-book o wartości ok. 300 zł. Za zajęcie III miejsca przewidziana jest natomiast opaska smartband o wartości ok. 100 zł.

Organizatorem konkursu jest Gmina Puławy. Szczegóły oraz potrzebne do zgłoszenia dokumenty znajdziecie tutaj.