Ciekawy Black Friday w Galerii Zielona w Puławach

To także specjalna akcja promocyjna, którą przygotowaliśmy dla naszych Klientów - w dniach 22 - 24 listopada zrób zakupy w sklepach i salonach Galerii Zielona na minimum 300 zł, a w piątek (24 listopada, w godzinach 11.00 – 19.00) paragon, który to potwierdzi zamienimy na kartę zakupową do wybranych salonów Galerii Zielona na kolejne zakupy. Wartość każdej karty to 50 zł, a można je będzie odbierać na specjalnym stoisku Black Friday usytuowanym w centralnej części pasażu na parterze Galerii.

Uwaga! Ilość nagród jest ograniczona.

Zapraszamy na zakupy, kawę, pyszne ciasta, lody i nagrody.