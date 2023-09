Wrzesień w Puławach: Przegląd prasy z sierpnia 2023 w Puławach, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Puław najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Podczas remontu budynku OSP doszło do niecodziennego odkrycia”?

Przegląd sierpnia 2023 w Puławach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Podczas remontu budynku OSP doszło do niecodziennego odkrycia Podczas remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzkowie zostały odkryte macewy. Zabytkowe nagrobki zostały użyte do podbudowy posadzki garaży. 📢 Za nami Dożynki Wojewódzkie 2023. Lubelscy rolnicy podziękowali za plony. Zobacz zdjęcia Święto plonów w województwie lubelskim jak co roku było hucznie obchodzone. Zobaczyliśmy piękne wieńce dożynkowe, spróbowaliśmy regionalnych przysmaków, a na scenie pojawili się Zenon Martyniuk i Piotr Cugowski. 📢 Ranking najgorszych kierowców w woj. lubelskim. Zobacz, czy to nie ty [SIERPIEŃ 2023] Od złego parkowania utrudniającego ludziom życie, przez wymuszanie pierwszeństwa i wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, aż po podszywanie się pod pojazd uprzywilejowany i korzystanie z "korytarza życia". Sierpniowy ranking najgorszych kierowców z naszego województwa obfituje w zwroty akcji. Zobaczcie sami!

Prasówka wrzesień Puławy: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Puław. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Święto Chmielarzy i Piwowarów, czyli popularne Chmielaki Krasnostawskie. Zobacz zdjęcia Po raz 52. Krasnystaw stał się piwną stolicą Polski. Od piątku na wydarzenie zjechali się piwowarzy oraz amatorzy tego trunku z całej Polski i świata i pozostaną aż do niedzieli.

📢 Było smacznie, wesoło i kolorowo! Gmina Garbów podziękowała za tegoroczne plony podczas tradycyjnych dożynek. Zobacz zdjęcia Najpierw tradycyjna masz dziękczynna, a później barwny korowód. Gmina Garbów podziękowała za tegoroczne plony i zorganizowała pełne atrakcji dożynki dla mieszkańców.

📢 Koszyki w dłoń! W lasach pełno grzybów! Nasi Czytelnicy pochwalili się swoimi grzybowymi zbiorami. Zobacz zdjęcia Jeśli myślicie, że grzybobrania kojarzą się głównie z jesienią, to jesteście w ogromnym błędzie! Nasi Czytelnicy nie zawiedli i zasypali nas zdjęciami ze swoich letnich grzybobrań! 📢 Tłumy nad zwierzynieckimi stawami „Echo”. Nie tylko tam nie brakuje turystów Roztocze jest oblężone przez turystów. Miłośników kąpieli słonecznych i wodnych można spotkać na zwierzynieckich stawach „Echo”, w Krasnobrodzie, Majdanie Sopockim czy Nieliszu. Wiele osób korzysta także ze ścieżek rowerowych i pieszych. Bardzo popularny jest m.in. szlak prowadzący na „Bukową Górę” w okolicach Zwierzyńca.

📢 Przez łąki i lasy do Maryi! Lubelscy pielgrzymi coraz bliżej Jasnej Góry. Zobacz zdjęcia pątników ze szlaku Lubelscy pielgrzymi w piątek (11 sierpnia) pokonali kolejny odcinek szlaku. Z Małogoszcza do Włoszczowy przeszli z uśmiechem na twarzach i modlitwą. To był czas na przemyślenia i postanowienia.

📢 Z uśmiechem i pieśnią na ustach wędrują w kierunku Jasnej Góry! Zobacz zdjęcia pątników z pielgrzymkowego szlaku W czwartek lubelscy pątnicy mieli najdłuższą trasę do przebycia. To jednak nie zmniejszyło ich zapału i z uśmiechem na ustach wędrowali, aby z każdym krokiem zbliżyć się do Jasnej Góry. 📢 Coraz bliżej Jasnej Góry! Piąty dzień lubelskiej pielgrzymki był wymagający, ale pogodny. Zobacz zdjęcia Długi i wymagający dzień pielgrzymów, którzy dziarsko maszerują do Jasnej Góry. Pątnicy pokonali prawie 30 km, aby dotrzeć do stóp Świętego Krzyża.

📢 Najpiękniejsze pola lawendy niedaleko Lublina. Zrobisz tam cudne zdjęcia - ale pospiesz się Piękny wygląd, właściwości prozdrowotne, no i oczywiście on - ten niepowtarzalny, hipnotyczny zapach... Lawenda znana i lubiana jest na całym świecie, a w szczególności kojarzymy ją z regionem francuskiej Prowansji. Okazuje się jednak, że i w naszym województwie możemy znaleźć malownicze, fioletowe pola - i to całkiem niedaleko Lublina! Musimy się jednak spieszyć - te kwiaty już przekwitają.

📢 Lubelscy pielgrzymi dziarsko zmierzają na Jasną Górę. Zobacz fotorelację z drugiego dnia wędrówki Prawie 30 km pokonali pątnicy podczas drugiego dnia 45. Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Kolumna I i II wędrówkę zakończyła wczoraj (4 sierpnia) w Urzędowie. Kolumna III nocowała w Opolu Lubelskim. 📢 Pielgrzymi wyruszyli na Jasną Górę. "4 lata temu modliliśmy się o dziecko, dziś jest tu z nami" To wielki dzień! W czwartek (3 sierpnia) z Lublina ruszyła 45. piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Pątników żegnali stojący na trasie Lublinianie. Do przejścia mają przeszło 320 km, jednak to ich nie przeraża - mają motywację.

