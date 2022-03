Trasy nordic walking do 36 km od Puław. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 26 - 27 marca

Trasy nordic walking w okolicy Puław

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking oddalone maksymalnie o 36 km od Puław. Zobacz, czy szlak polecany przez innych użytkowników Traseo odpowiada również Tobie.

W sobotę 26 marca według prognozy pogody ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 27 marca zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 15°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Do Wiatraka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,19 km

Czas trwania marszu: 49 min.

Przewyższenia: 166 m

Suma podejść: 780 m

Suma zejść: 751 m

Amatorom nordic walking z Puław trasę poleca KazimierzDolny

Trasa dość prosta bez stromy podjazdów - nadaje się bo zabrać na nią dzieci, a nawet wózek.

Osada rybacka Mięćmierz wraz z przeniesionym tam Wiatrakiem jest niczym żywy skansen i absolutnie koniecznym punktem na mapie kazimierskich wycieczek. Z rynku kierujemy się w wąwóz "Plebanka" by ulicą słoneczną dojść na Albrechtówkę, gdzie z punktu widokowego rozciąga się zapierająca dech w piersiach panorama na Mięćmierz oraz Rezerwat Przyrody "Krowia Wyspa". W centrum Mięćmierza kierujemy się w lewo w kierunku Okala. Gdy dotrzemy do Okala kierujemy się w prawo drogą, która zaprowadzi nas prosto do Wiatraka. Od wiatraka schodzimy prosto do Mięćmierza, przy studni kierujemy się w lewo w stronę Wisły i ścieżką wzdłuż niej dojdziemy do Bulwaru Wiślanego a nim do Rynku w Kazimierzu.

