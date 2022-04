Szukasz działki budowlanej w Puławach lub powiecie puławskim? Koniecznie sprawdź te oferty!

Jak informuje portal ceny.szybko.pl Za działkę w powiecie puławskim trzeba zapłacić średnio 78 złotych za metr kwadratowy. Kwota ta w porównaniu z ostatnimi 12 miesiącami uległa 7 procentowej obniżce. Jak podaje strona zajmująca się nieruchomościami, średnia cena działki budowlanej w puławskim to 451 097 zł, a przeciętna powierzchnia gruntów do nabycia w tych rejonach to 8 270 m2.

