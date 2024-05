Spacer do 68 km od Puław. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 18 - 19 maja

Ścieżki spacerowe w okolicy Puław

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,97 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 154 m

Suma podejść: 982 m

Suma zejść: 986 m

Trasę dla spacerowiczów z Puław poleca Dan.wos

Wycieczkę zaczynamy spod Szkoły Podstawowej w Nietulisku Dużym. To tu kiedyś znajdowało się biuro Walcowni Żelaza w Nietulisku Fabrycznym. W szkole można się zapoznać z historią walcowni oraz z życiorysem Stanisława Staszica. Walcownia Powstała w latach 1844-1846, wraz z osiedlem mieszkalnym oraz układem wodnych urządzeń. Zakład Działał do 1905 roku. Niektóre budynki służą do dziś. Szkoła mieści się w budynku w którym niegdyś znajdowało się Biuro Zakładu, Publiczne Przedszkole jest w budynku obok, a na przeciwko przedszkola został wyremontowany budynek jako zaplecze do nowo powstałych kortów tenisowych. Szkoła w Nietulisku została założona 1857 roku i nazywał się Szkoła Górniczo-Rządowa w Nietulisku, dziś mieści się Publiczna Szkoła Podstawowa. Następnie zmierzamy przez Nietulisko Duże oraz Górne ( Pomnik Przyrody Ożywionej ), schodząc w dół wyłaniają nam się ruiny papierni w Dołach Biskupich. Papiernia została założona w 1911 roku przez rodziców Witolda Gombrowicza. Kolejne kroki kierujemy w kierunku Wiór, odwiedzamy Stary kamieniołom, skały dolomitowe, następnie w Wiórach docieramy do Zapory Wodnej "Wióry" oraz zbiornika wodnego. Cały kompleks powstał w latach 1977 - 2007. Istnieje możliwość odwiedzenia zapory od środka, na terenie zbiornika wodnego odnaleziono szczątki Dinozaurów z ery triasu. Następnie kierujemy się do Kałkowa gdzie znajduje się Sanktuarium Maryjne, warto odwiedzić to miejsce z całą rodziną. Godne polecenia jest również odwiedzenie: Golgoty Świętokrzyskiej, małego zoo, Misterium Męki Pańskiej oraz Kościół, na terenie Sanktuarium funkcjonuje Dom Pielgrzyma. Cały obiekt zbudowany jest na wzór Sanktuarium w Licheniu. W pobliżu znajduje się dobra baza noclegowa oraz kilka restauracji. W sąsiedztwie znajduje się Dom Osób Starszych i Zakład Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Z Kałkowa podążamy do Krynek aby zwiedzić Rezerwat Przyrody "Skały", w 25ha Rezerwacie znajduje się pod ochroną wiele wystających kamieni piaskowych z czasów kredy. Wycieczkę kończymy w początkowym miejscu.

