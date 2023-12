Ścieżki spacerowe do 68 km od Puław. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 30 - 31 grudnia

Co dają regularne spacery?

Wycieczki ze spacerem z Puław

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 68 km od Puław, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 06 stycznia w Puławach ma być -1°C. Nie powinno padać.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,13 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 131 m

Suma podejść: 161 m

Suma zejść: 161 m

Trasę dla spacerowiczów z Puław poleca Marta_pozoga

Z Ciekot niebieskim szlakiem poszliśmy w kierunku św. Katarzyny, początkowo po szosie ul. Łysogórską. Za Lubrzanką skręciliśmy w prawo, wchodząc na drogę gruntową wiodącą przez łąki i pola, im bliżej zejścia na szosę w Krajnie Zagórze, tym bardziej zarośniętą trawą (chyba dawno temu odświeżali ten szlak), w tle Łysica, po prawej stronie zabudowania. Weszliśmy na szosę w Krajnie Zagórze, kierując się w lewo. Po prawej stronie minęliśmy park rozrywki z miniaturami, dalej po szosie z podejściem pod górę aż do drogi 752.

Tu dla nas był koniec szlaku niebieskiego, bo musieliśmy wracać do Ciekot. Poszliśmy kawałek w górę drogą 752, kierując się w prawo na Krajno Pierwsze. Dalej szliśmy czerwonym szlakiem w kierunku góry Radostowa. Po minięciu zabudowań w Krajnie Pierwszym poszliśmy prosto wzdłuż betonowego muru, za który ma swą siedzibę firma transportowa. Na szlaku w tym miejscu brakuje oznakowania, można się pomylić i zejść drogą asfaltową w dół. Dalej szlak wiedzie grzbietem przez łąki i pola na górę Wymyśloną (krótkie strome podejście), na szczycie której są niewielkie głazy. Widoki przepiękne. Po zejściu z góry postanowiliśmy opuścić szlak czerwony i tuż u podnóża góry Radostowej zejść drogą polną w dół do Ciekot. Widoki na szlaku czerwonym zdecydowanie lepsze niż na niebieskim.

