Ścieżki spacerowe do 36 km od Puław. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 6 - 7 maja

Jednodniowy wypad do Kazimierza. Tutaj obowiązkowo Góra Trzech Krzyży, ruiny zamku oraz Korzeniowy Dół. Bardzo polecamy klimatyczną knajpkę u wejścia do Korzeniowego Dołu. Rewelacyjne lemoniady i świetny wystrój. Natomiast szerokim łukiem omijać drugą odwiedzoną przez naz knajpkę koło rynku, zaznaczoną w POI - kiepskie jedzenie i niedoinformowana obsługa. Generalnie wypad bardzo fajny i polecam, jak ktoś jest w okolicy.

Trasa dość prosta bez stromy podjazdów - nadaje się bo zabrać na nią dzieci, a nawet wózek.

Osada rybacka Mięćmierz wraz z przeniesionym tam Wiatrakiem jest niczym żywy skansen i absolutnie koniecznym punktem na mapie kazimierskich wycieczek. Z rynku kierujemy się w wąwóz "Plebanka" by ulicą słoneczną dojść na Albrechtówkę, gdzie z punktu widokowego rozciąga się zapierająca dech w piersiach panorama na Mięćmierz oraz Rezerwat Przyrody "Krowia Wyspa". W centrum Mięćmierza kierujemy się w lewo w kierunku Okala. Gdy dotrzemy do Okala kierujemy się w prawo drogą, która zaprowadzi nas prosto do Wiatraka. Od wiatraka schodzimy prosto do Mięćmierza, przy studni kierujemy się w lewo w stronę Wisły i ścieżką wzdłuż niej dojdziemy do Bulwaru Wiślanego a nim do Rynku w Kazimierzu.

