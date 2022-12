Ścieżki rowerowe do 12 km od Puław. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Trasy rowerowe z Puław

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 12 km od Puław, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 44,3 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 1 046 m

Suma zjazdów: 1 047 m

Trasę rowerową mieszkańcom Puław poleca KazimierzDolny

Trasa z Kazimierza Dolnego do Końskowoli, przez Zbędowice i zagłębie uprawy róż. Powrót do Kazimierza Przez Celejów i "Małe Bieszczady", czyli Witoszyn i Rzeczycę.

Nawiguj

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,85 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 822 m

Suma zjazdów: 775 m