Ścieżki nordic walking do 68 km od Puław. Urokliwe ścieżki na weekend 17 - 18 lutego

Trasy nordic walking w pobliżu Puław

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking oddalone maksymalnie o 68 km od Puław. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Żółty Szlak Martyrologii Stopień trudności: 1.0

Dystans: 30,21 km

Czas trwania marszu: 45 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podejść: 928 m

Suma zejść: 879 m Amatorom nordic walking z Puław trasę poleca Jedrula77

Skarżysko-Kamienna PKP – Skarżysko-Kamienna MCK / PTTK Szlak Martyrologii

SW-7501-y 0,0 km Skarżysko-Kamienna PKP – początek szlaku na Dworcu Głównym PKP.

4,5 km Pogorzałe – wieś położona na szczycie Góry Pogorzelskiej 346,8 m n.p.m.. W XX w. było osadą rolniczą, wielu mieszkańców pracowało w skarżyskich zakładach przemysłowych. 1 stycznia 2000 r. Pogorzałe zostało odłączone od powiatu szydłowieckiego i włączone w granice administracyjne SkarżyskaKamiennej.

8,5 km Cmentarz Leśny Żołnierzy AK - węzeł szlaków: niebieskiego Pogorzałe – Kuźniaki, czerwonego do Radomska. Cmentarz powstał w początkach sierpnia 1943 r. kiedy pochowano tu pięciu żołnierzy ze zgrupowania partyzanckiego „Ponurego” – Jana Piwnika, aktualnie na cmentarzu znajdują się 33 mogiły.

19,5 km Bór – dzielnica Skarżyska – Kamiennej. Miejsce, w którym w dniach 12 – 16 lutego 1940 r. Niemcy rozstrzelali 360 osób. Obecnie w lesie na Borze stoi mogiła i pomnik ofiar zbrodni. W odległości ok. 600 m szlakiem żółtym na skarpie rzeki Kamiennej znajdował się przed II Wojną Światową młyn, którego właścicielem był Władysław Ciok. Młyn został zniszczony 6 października 1943 r. przez żandarmerię niemiecka podczas zasadzki na gen. Emila Fieldorfa „Nila” wizytującego Komedę Okręgu Radomsko – Kieleckiego AK. W zasadzce zginął żołnierz ochrony kpr. Andrzej Pasek „Jędrek”. Upamiętnia to obelisk. W zakolu rzeki w oczku przylegającym do Kamiennej bije źródełko.

26 km Rejów – dzielnica Skarżyska (opis patrz: szlak koloru zielony Skarżysko- Kam. MCK/PTTK nr SW-6502 – y). Dzielnica Rejów słynie przede wszystkim ze znajdującego się tam zbiornika wodnego powstałego na rzece Kamionce. Zbiornik „Rejów” jest największym zalewem w powiecie skarżyskim. Zajmuje 30 ha powierzchni lustra wody. Obecnie pełni funkcję rekreacyjną.

30.2 km Skarżysko – Kam. MCK/ PTTK Koniec szlaku przy Miejskim Centrum Kultury i siedziba Oddziału Miejskiego PTTK, ul. Słowackiego 25.



🌲🌤️ Trasa nordic walking: Rezerwaty, Pomniki, Sanktuaria Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,97 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 154 m

Suma podejść: 982 m

Suma zejść: 986 m Trasę nordic walking mieszkańcom Puław poleca Dan.wos

Wycieczkę zaczynamy spod Szkoły Podstawowej w Nietulisku Dużym. To tu kiedyś znajdowało się biuro Walcowni Żelaza w Nietulisku Fabrycznym. W szkole można się zapoznać z historią walcowni oraz z życiorysem Stanisława Staszica. Walcownia Powstała w latach 1844-1846, wraz z osiedlem mieszkalnym oraz układem wodnych urządzeń. Zakład Działał do 1905 roku. Niektóre budynki służą do dziś. Szkoła mieści się w budynku w którym niegdyś znajdowało się Biuro Zakładu, Publiczne Przedszkole jest w budynku obok, a na przeciwko przedszkola został wyremontowany budynek jako zaplecze do nowo powstałych kortów tenisowych. Szkoła w Nietulisku została założona 1857 roku i nazywał się Szkoła Górniczo-Rządowa w Nietulisku, dziś mieści się Publiczna Szkoła Podstawowa. Następnie zmierzamy przez Nietulisko Duże oraz Górne ( Pomnik Przyrody Ożywionej ), schodząc w dół wyłaniają nam się ruiny papierni w Dołach Biskupich. Papiernia została założona w 1911 roku przez rodziców Witolda Gombrowicza. Kolejne kroki kierujemy w kierunku Wiór, odwiedzamy Stary kamieniołom, skały dolomitowe, następnie w Wiórach docieramy do Zapory Wodnej "Wióry" oraz zbiornika wodnego. Cały kompleks powstał w latach 1977 - 2007. Istnieje możliwość odwiedzenia zapory od środka, na terenie zbiornika wodnego odnaleziono szczątki Dinozaurów z ery triasu. Następnie kierujemy się do Kałkowa gdzie znajduje się Sanktuarium Maryjne, warto odwiedzić to miejsce z całą rodziną. Godne polecenia jest również odwiedzenie: Golgoty Świętokrzyskiej, małego zoo, Misterium Męki Pańskiej oraz Kościół, na terenie Sanktuarium funkcjonuje Dom Pielgrzyma. Cały obiekt zbudowany jest na wzór Sanktuarium w Licheniu. W pobliżu znajduje się dobra baza noclegowa oraz kilka restauracji. W sąsiedztwie znajduje się Dom Osób Starszych i Zakład Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Z Kałkowa podążamy do Krynek aby zwiedzić Rezerwat Przyrody "Skały", w 25ha Rezerwacie znajduje się pod ochroną wiele wystających kamieni piaskowych z czasów kredy. Wycieczkę kończymy w początkowym miejscu.



🌲🌤️ Trasa nordic walking: bieganie w Starym Gaju, Lublin Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,54 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podejść: 46 m

Suma zejść: 46 m Trasę do marszu z Puław poleca Ewanna

Trasa spacerowa/ biegowa /rowerowa po Starym Gaju w Lublinie, 4,5km, część przebiega przez rezerwat brzozy czarnej, początek przy torach na ścieżce wiodącej od pętli autobusowej.



Czym jest nordic walking?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.