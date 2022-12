Rowerem do 12 km od Puław. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 17 - 18 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Puław? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 12 km od Puław. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Puław proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe z Puław We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 12 km od Puław, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Kazimierz Dolny-Gołąb-Kazimierz Dolny [przez Puławy i Zbędowice] Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,63 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 188 m

Suma podjazdów: 2 402 m

Suma zjazdów: 2 464 m KazimierzDolny poleca trasę rowerzystom z Puław Trasa Prowadzi z Kazimierza Dolnego, ścieżką rowerową do Puław. Z Puław do Gołębia Puławy do Gołębia wzdłuż torów kolejowych i lasem. Powrót do Puław, przez piasecznicę do Zbędowic i zjazd pięknym wąwozem do Bochotnicy, z której już tylko 4 km z powrotem do Kazimierza.

🚲 Trasa rowerowa: Przez dwie Góry Trzech Krzyży Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,43 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 251 m

Suma podjazdów: 1 312 m

Suma zjazdów: 1 376 m Trasę rowerową mieszkańcom Puław poleca KazimierzDolny Trasa prowadzi przez dwa piękne punkty widokowe. Górę Trzech Krzyży w Kazimierzu Pokonać musimy pieszo, potem z rynku kierujemy sie ul. Nadrzeczną oraz Kwaskowa Góra w kierunku wąwozu Korzeniowego. Zaraz zanim na Góry wjeżdżamy równoległym wąwozem "Na Wiktora". Ul. Góry i wąwozem "Na Zanussiego" zjeżdżamy do Bochotnicy, i dalej ścieżką rowerową dojeżdżamy do miejscowości Parchatka. W Parchatce dość stromym podjazdem wjeżdżamy na Zbędowice by dojechać do drugiej Góry Trzech Krzyży. Powrót do Kazimierza polnymi drogami i pięknym wąwozem, którym zjedziemy na Zamłynie w Bochotnicy, stamtąd główną drogą kierujemy się do Kazimierza.

🚲 Trasa rowerowa: Kazimierz Dolny-Końskowola Stopień trudności: 2.0

Dystans: 44,3 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 1 046 m

Suma zjazdów: 1 047 m KazimierzDolny poleca trasę mieszkańcom Puław Trasa z Kazimierza Dolnego do Końskowoli, przez Zbędowice i zagłębie uprawy róż. Powrót do Kazimierza Przez Celejów i "Małe Bieszczady", czyli Witoszyn i Rzeczycę.

🚲 Trasa rowerowa: Z Kazimierza do Wojciechowa i Nałęczowa Stopień trudności: 2.0

Dystans: 56,38 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 128 m

Suma podjazdów: 1 348 m

Suma zjazdów: 1 314 m KazimierzDolny poleca trasę mieszkańcom Puław Malownicza i długa trasa do zaplanowania na cały dzień. Czas samego przejazdu to ponad 4 godziny a po drodze jest co oglądać. Z Rynku ruszamy ul. Nadrzeczną i Kwaskową Górą, by wąwozem o ten samej nazwie dotrzeć do Jeziorszczyzny. Po drodze mijamy Kolonię Rzeczycę, gdzie skręcamy w lewo w kierunku wsi Grabówki i Stanisławka. Stamtąd wąwozem Lipinki zjeżdżamy do Wąwolnicy gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej, ściągające tysiące pielgrzymów z całej Polski. z Wąwolnicy malowniczymi polnymi drogami przez Stary Gaj docieramy do Wojciechowa - mekki polskich kowali. Z Wojciechowa przez Nowy Gaj dojeżdżamy do Nałęczowa, gdzie po długiej trasie odpocząć można w pięknym Parku Zdrojowym. Z Nałeczowa do Kazimierza jedziemy mało ruchliwą drogą biegnącą przez Zarzekę i Bartłomiejowice do Rąblowa. Reczyca i Skowieszynek już tylko te dwie miejscowości dzielą nas od powrotu do Kazimierza.

