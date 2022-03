Puławy. Projekt „Wspieraj lokalnie” - przekaż 1% na lokalną organizację pożytku publicznego

Jak przekazuje Urząd Miasta Puławy - każda osoba płacąca podatki może przekazać 1% swojego podatku organizacjom pożytku publicznego.

1% wskazanego do przekazania podatku nie jest w żaden sposób obciążającym podatnika. Nie wymaga to od nas żadnych czynności dodatkowych jak zrobienie przelewu czy wysłanie przekazem - to wykona za nas Urząd Skarbowy. Wystarczy jedynie wypełnić odpowiednie pola w zeznaniach podatkowych.

Przekazując 1% podatku lokalnym organizacjom pożytku publicznego wspieramy te organizacje w ich działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Istnieje możliwość skorzystania z dedykowanej dla naszego miasta aplikacji do darmowego programu rozliczania PIT. W programie, znajduje się także lista lokalnych organizacji pożytku publicznego. - przekazuje Urząd Miasta Puławy

Rozlicz PIT w Puławach - tutaj

Przekaż 1% podatku w Puławach - tutaj

Poniżej znajduje się lista organizacji pożytku publicznego, które sugerowane są podatnikowi rozliczającemu PIT w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” do przekazania 1% podatku w Puławach (podatnik ma również możliwość wpisania numeru KRS organizacji spoza sugerowanej listy):