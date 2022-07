Puławy: (Nie)obiektyw(nie) - pierwszy wernisaż puławskiej grupy fotograficznej

SpułaF to puławska grupa fotografów- amatorów, która liczy aktualnie 40 członków.

Wystawa jest bardzo różnorodna, zresztą tak jak i sama grupa. Prezentuje indywidualne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość w sposób ogólny, ale i szczegółowy zgodnie z zasadą, że piękno tkwi również w szczegółach - komentują organizatorzy wydarzenia

- Prace wyeksponowane na wystawie, poprzez spojrzenie wrażliwych oczu członków grupy SpułaF, dają możliwość poznania naszego miasta nieobiektywnie - dodają

Wernisaż wystawy odbędzie się 28 lipca (czwartek) o godzinie 18:00 w Puławskim Ośrodku Kultury ,,Dom Chemika". Następnie, wystawa będzie czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00, aż do 21 sierpnia.

Wydarzenie dofinansowano z budżetu Miasta Puławy. Wstęp jest bezpłatny.