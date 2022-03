Puławskie szkoły gotowe na przyjęcie dzieci z Ukrainy

- Uczniowie z Ukrainy mają prawo do kontynuowania nauki w polskiej szkole. Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat korzystają z nauki i opieki na takich samych warunkach jak polscy uczniowie. Wystarczy, że rodzice dziecka ukraińskiego, którzy zamieszkali na terenie Miasta Puławy zgłoszą się do najbliższej miejscu zamieszkania szkoły podstawowej (szkoły obwodowej) i wypełnią stosowne dokumenty - informuje Urząd Miasta Puławy

W razie potrzeby, rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora z prośbą o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek dziecka. Każdy uczeń, który nie włada na odpowiednim poziomie językiem polskim - będzie objęty dodatkową nauką języka polskiego. W przypadku większej liczby uczniów, będą tworzone oddziały przygotowawcze, w których uczniowie będą realizować naukę języka polskiego oraz treści z poszczególnych przedmiotów w zakresie dostosowanym do ich potrzeb i możliwości.

Szczegółowych informacji odnośnie zapisów oraz niezbędnych dokumentów udzielają dyrektorzy szkół.