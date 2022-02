Psy wojny Putina. Kim są najemnicy wysłani, by zabić Zełenskiego Grzegorz Kuczyński

Michael Bunel/Le Pictorium/Le Pictorium/East News

Brytyjski „The Times” pisze, że nawet kilkuset rosyjskich najemników dostało zadanie przedostać się do Kijowa i próbować zabić członków ukraińskiego kierownictwa, z prezydentem na czele. Do tej pory członkowie tej zbrojnej grupy – a chodzić ma o znaną w świecie Kompanię Wagnera – raczej nie specjalizowali się w tego typu zadaniach. Co nie znaczy, że nie popełniają zbrodni. Tyle że głównie na cywilach i przy dużej przewadze. W starciu z regularną armią dostają baty, jak w Syrii czy Libii.