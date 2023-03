Przegląd tygodnia z 26.03.2023 w Puławach. Najważniejsze wydarzenia od 19.03 do 25.03.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Puław czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Puław, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.03 a 25.03.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak żyła polska mafia w latach 90. Luksusowe życie bossów i gangsterów do dziś robi wrażenie! [PRYWATNE ZDJĘCIA]”?

Przegląd tygodnia: Puławy, 26.03.2023. 19.03 - 25.03.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak żyła polska mafia w latach 90. Luksusowe życie bossów i gangsterów do dziś robi wrażenie! [PRYWATNE ZDJĘCIA] Piękne kobiety, absurdalnie drogie jak na tamte czasy samochody, luksusowe, pięknie położone rezydencje z basenami... Jednym słowem niewyobrażalne bogactwo - lecz zdobyte na haraczach. Tak wyglądało życie polskich mafiosów w latach 90. Kulisy życia gangsterów ujawnił na zdjęciach Jarosław S. pseudonim Masa, jeden z kluczowych świadków w procesach Pruszkowa. 📢 Najlepsi młodzi wokaliści na na scenie Teatru Starego w Lublinie. Finał konkursu "Debiuty". Zobacz zdjęcia W Teatrze Starym w Lublinie odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych Debiuty 23. Młodzież zaprezentowała swoje umiejętności wokalne.

📢 Jarmark Wielkanocny we Włodawie ruszył...z kolorowym i świątecznym impetem! Zobacz zdjęcia We Włodawie trwa Jarmark Wielkanocny. Przed włodawskim muzeum pojawiły się stoiska z pięknymi palmami, wymalowanymi pisankami, stroikami na wielkanocny stół oraz rękodziełem i różnymi przysmakami.

Tygodniowa prasówka 26.03.2023: 19.03-25.03.2023 Puławy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Puławach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Chciał odłowić 21 szczupaków, tymczasem sam wpadł w sidła. Udana nocna zasadzka na kłusownika Prawdziwą zasadzkę urządziła w poniedziałek (20 marca) wieczorem Straż Ochrony Wód PZW Lublin pospołu ze Społeczną Strażą Rybacką. Ujęli na gorącym uczynku mężczyznę, który przy pomocy sieci rybackiej typu wonton odłowił nielegalnie 21 szczupaków na jeziorze Bikcze. Mieszkaniec Rozpłucia Pierwszego (gmina Ludwin) został natychmiast przekazany w ręce łęczyńskich funkcjonariuszy, którzy postawili mu zarzut kłusownictwa.

📢 MEMY na Dzień Wagarowicza. Rozbawią was do łez! Zobacz najlepsze MEMY na 21 marca Najlepsze MEMY o Dniu Wagarowicza. 21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Tego dnia wielu uczniów obchodzi także Dzień Wagarowicza. Zebraliśmy dla was najlepsze MEMY, które stworzyli internauci z okazji tego nieformalnego święta. 📢 Wywabili nastolatka ze szkoły i grozili mu nożem. Dzięki uczennicom, które powiadomiły nauczyciela sprawcy zostali ujęci Dwaj mieszkańcy powiatu zamojskiego w wieku 18 i 30 lat odpowiedzą za próbę wymuszenia rozbójniczego na 14-latku. Do zdarzenia doszło w miniony piątek (17 marca) w Zamościu - tego dnia dwaj wywabili ze szkoły nastolatka i zażądali pieniędzy. Zajście widziały dwie uczennice innej szkoły, które powiadomiły nauczyciela, a ten - straż miejską. Strażnicy ujęli napastników i przekazali policjantom. Podejrzani usłyszeli zarzut usiłowania wymuszenia rozbójniczego i objęci zostali policyjnym dozorem. Mają także prokuratorski zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.

📢 Kultowe kosmetyki z czasów PRL-u. Te produkty pielęgnacyjne były hitem. Sprawdź, czego używano Kosmetyki w PRL-u były produkowane przez państwowe spółki, takie jak Pollena-Uroda, Fabryka Kosmetyków Miraculum czy Pollena-Ewa. Wybór dostępnych na rynku produktów był ograniczony, zwłaszcza w porównaniu z ofertą współczesnych producentów. Przypominamy kultowe w PRL-u artykuły pielęgnacyjne. 📢 Te osoby najczęściej kłamią. Imię powie Ci prawdę - przestrzegają ezoterycy. Kogo unikać? Ludzie o tych imionach najrzadziej mówią prawdę Nikt z nas nie lubi być okłamywany. W pracy, w związku, przez rodziców, dzieci, partnerów, sprzedawców w sklepie, mechaników, lekarzy, w interesach... Warto więc wiedzieć z wyprzedzeniem, kto ma skłonności do oszukiwania i mówienia nieprawdy. Można się nauczyć języka ciała, można stosować psychologiczne triki, albo uciec się do pomocy wiedzy ezoterycznej. Jak przekonują eksperci, są pewne cechy charakteru, które predysponują nas do bycia "naturalnym kłamcą". Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Pierwsze w Polsce SmartCity Lab powstanie w Chełmie. Będą w nim rozwijane innowacyjne technologie (ZDJĘCIA) To ogromne wyróżnienie dla Chełma. ITS Polska tworzy pierwsze w Polsce SmartCity Lab. Na lokalizację przedsięwzięcia wybrano Chełm. Sektor publiczny, nauki i biznesu będzie w nim rozwijał innowacyjne technologie, takie jak m.in. inteligentny transport. Wśród firm zainteresowanych współpracą są: Lenovo Poland, Hikvision Poland, PTV Group, Smart Factor oraz A-STER. 📢 Wiosenne przebudzenie w stajni konika polskiego. Na świat przyszły kolejne 4 źrebięta [ZDJĘCIA] Połowa marca to szczęśliwy czas dla hodowli stajennej konika polskiego we Floriance. Na świat przyszły 4 zdrowe i pełne energii źrebięta. 📢 Tłumy mieszkańców na I Wojskowych Targach Pracy i Służby w Chełmie. Zobacz zdjęcia z soboty Niesamowitym zainteresowaniem cieszyły się I Wojskowe Targi Pracy i Służby, które 17 i 18 marca odbywały się w Miejskiej Hali Sportowej w Chełmie. Przez dwa dni, od rana do wieczora, przez halę przewijały się tłumy mieszkańców. W sobotę targi odwiedzili również ci, którzy przyjechali do Chełma na przysięgę żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej 19. Brygady Zmechanizowanej.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!