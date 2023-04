Przegląd prasy z tygodnia 30.04.2023. Co działo się w Puławach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

To nasza propozycja. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze pomysłu na majówkę, koniecznie powinien wybrać się do Zwierzyńca. Ta otoczona potężnymi, pachnącymi lasami Roztoczańskiego Parku Narodowego miejscowość jest piękna, niezwykła, magiczna. Ma także interesującą historię. Miejsce na budowę letniej rezydencji w Zwierzyńcu upatrzył sobie tutaj Jan Zamoyski, kanclerz, wódz i założyciel Zamościa. Pod koniec XVI wieku, niedaleko rzeki Wieprz postawiono obszerną, zgodną z renesansowymi założeniami willę.

Mieszkańcy Wojsławic oraz turyści mogą już korzystać z tężni solankowej, która ustawiona została przy malowniczym wojsławickim stawie. Wkrótce pojawią się tu nowe ławki i posadzone zostaną kwiaty.

W ręce policjantów trafiły dwie osoby podejrzewane o śmiertelne pobicie 65-letniego mieszkańca Chełma. Za ten czyn 48-letniej kobiecie i 34-letniemu mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia.

To bardzo nietypowa sytuacja. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu tej uchwały został wprowadzony dopiero na początku sesji Rady Miejskiej w Zamościu (odbyła się 24 kwietnia). Podpisała go grupa 15 radnych. Chodzi o złożenie do prokuratury zawiadomienia o... podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez jednego z deweloperów z powiatu zamojskiego. Projekt został przyjęty, a uchwała przegłosowana.