Przegląd prasy z Puław. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 6.06.2023

Pogoda nas rozpieszcza słońcem i ciepłem, to idealny czas aby wybrać się na jakąś wycieczkę. Jeśli już mamy dosyć spacerowania po Lublinie, możemy wybrać się na spacer do oddalonego o niecałe 60 km Kazimierza Dolnego. A idealną zachętą do tego mogą być zdjęcia instagramerów, którzy już to miejsce odwiedzili.