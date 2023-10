Przegląd prasy z Puław. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 29.10.2023

Dwa tygodnie po wyborach Prawo i Sprawiedliwość dokonuje przetasowań i zmian w swoich lokalnych strukturach. – Decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego funkcję szefa okręgu stracił Jarosław Stawiarski – mówi nam ważna osoba w partyjnych strukturach. Wiemy kto zastąpi marszałka, wiemy też, że nie tylko on został odwołany przez prezesa.

Ruch na ulicach Zamościa w dzień Wszystkich Świętych oraz m.in. w dzień Zaduszny będzie się odbywał inaczej niż zwykle. Trzeba się zatem liczyć z różnymi utrudnieniami, zwłaszcza w okolicach cmentarzy. Dlatego autobusy zamojskiej komunikacji miejskiej dojeżdżają obecnie tylko do parkingu przy ulicy Śląskiej (chodzi o okolice miejscowego Cmentarza Komunalnego). Taka zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywać do 2 listopada. Nie tylko to jest ważne.