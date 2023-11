Przegląd prasy z Puław. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 28.11.2023

Zamojski magistrat zwraca się do mieszkańców z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi w okresie jesienno-zimowym na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Chodzi głównie o ludzi bezdomnych, w podeszłym wieku, chorych oraz niepełnosprawnych lub samotnych. Warto pamiętać, że istnieją miejsca i instytucje, w których znajdą pomoc.

Coraz bliżej jest w Chełmie do powstania terminala intermodalnego. Miasto rozstrzygnęło już przetarg na budowę oraz modernizację infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju tego terminala. Projekt zakłada głównie realizację prac w obszarze infrastruktury drogowej.

To ważne, wzruszające. Mieszkańcy Zamościa obchodzą dzisiaj (27 listopada) 81 rocznicę wysiedleń Zamojszczyzny. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9 w kościele św. Michała Archanioła w Zamościu. Potem uczestnicy przeszli przed zamojski pomnik Ofiar Faszyzmu u zbiegu ul. Piłsudskiego i Okrzei. Tam odbył się ceremoniał wojskowy, zostały złożone wieńce i kwiaty. Były też przemówienia.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Puławach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dwaj kierowcy „na podwójnym gazie” zostali ujęci przez świadków zdarzenia, a kolejnych dwóch zatrzymała policja. U niektórych z nich alkohol w wydychanym powietrzu sięgał nawet 3,5 promila.

Listy do świętego Mikołaja pewnie już dawno napisane. Nie pozwólmy, by zawarte w nich prośby i marzenia zostały niespełnione. Wspólnie możemy wywołać uśmiech na wielu dziecięcych twarzach. Jak? Szczegóły poniżej.

W czwartek (23 listopada) odbyło się rozstrzygnięcie tegorocznej edycji plebiscytu „Hipokrates”. Pacjenci docenili najbardziej zaufanych pracowników ochrony zdrowia w województwie lubelskim.

To była próba przed większą akcją. W dniach 6—25 listopada 1941 r. Niemcy wysiedlili mieszkańców m.in. Wysokiego i Białobrzegów. Rok później taki los spotkał na Zamojszczyźnie ok. 110 tys. Polaków, w tym 30 tys. dzieci. Tym, którzy przeżyli, pamięć o tamtych wydarzeniach do dziś spędza sen z oczu.