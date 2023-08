Przegląd prasy z Puław. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.08.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.08, w Puławach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ranking najgorszych kierowców w województwie lubelskim. Zobacz, czy cię tam nie ma [SIERPIEŃ 2023]”?

Prasówka Puławy 23.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ranking najgorszych kierowców w województwie lubelskim. Zobacz, czy cię tam nie ma [SIERPIEŃ 2023] Od złego parkowania utrudniającego ludziom życie, przez wymuszanie pierwszeństwa i wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, aż po podszywanie się pod pojazd uprzywilejowany i korzystanie z "korytarza życia". Sierpniowy ranking najgorszych kierowców z naszego województwa obfituje w zwroty akcji. Zobaczcie sami!

📢 Wypadek w Susznie. BMW wyprzedzało sznur samochodów, dachowało i wylądowało w rowie Do spektakularnego wypadku doszło we wtorek (22 sierpnia) ok. 13 w Susznie. Kierujący BMW nie zatrzymał się do kontroli drogowej i pędząc niemal 150 kilometrów na godzinę wyprzedzał sznur pojazdów. Nagle stracił panowanie nad samochodem, dachował i wjechał do rowu. W samochodzie znajdowało się dwóch zakleszczonych mężczyzn, trzeci wypadł z pojazdu.

📢 [AKTUALIZACJA] Zanurkował i już nie wypłynął. Płetwonurkowie wydobyli ciało mężczyzny Policjanci i strażacy we wtorek (22 sierpnia) rano wznowili poszukiwania 29-latka, który w poniedziałek (21 sierpnia) zanurkował i już nie wypłynął. Sytuacja miała miejsce na kąpielisku Glinianki w Chełmie. Po południu grupa płetwonurków natrafiła na ciało mężczyzny. Trwa identyfikacja zwłok.

Prasówka 23.08 Puławy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Puławach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Co będzie z budową stadionu lekkoatletycznego w Chełmie? Miasto doszło do porozumienia z wykonawcą Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie miała zostać zrealizowana w tym roku. Niestety inwestycja została wstrzymana. Okazało się, że według wykonawcy, pojawiły się problemy z wykonaniem podbudowy na tym gruncie. Kiedy prace budowlane ponownie ruszą?

📢 Jak oszczędzać na ubraniach? 9 sprawdzonych sposobów, które pozwolą wyglądać modnie i zachować pieniędze w portfelu Oszczędzanie na ubraniach w dzisiejszych czasach, kiedy trendy mody wciąż się zmieniają, a ceny rosną, staje się prawdziwym wyzwaniem. Mimo to istnieją sposoby, by móc cieszyć się piękną garderobą, nie obciążając przy tym zbytnio portfela. Wystarczy nieco chęci i wysiłku, aby już więcej nie wypowiedzieć znamiennego „nie mam się w co ubrać!”, ale jednocześnie nie wydać przy tym majątku. 📢 Dwudniowe obchody zwycięskiej Bitwy pod Komarowem. Zaplanowano koncerty, parady i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych To ważne święto nie tylko dla mieszkańców Zamojszczyzny. Przed nami obchody 103 rocznicy Bitwy pod Komarowem. Uroczystości zorganizowane przez miejscowy samorząd odbędą się w Wolicy Śniatyckiej (gm. Komarów Osada) w sobotę (26 sierpnia). Następnego dnia zaplanowano w tej miejscowości obchody zorganizowane przez Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem”. Wszystkie wydarzenia odbędą się pod patronatem prezydenta RP.

📢 Klocki LEGO z Wiedźmina — marzenie fana kultowych klocków i nie tylko. Te wzory są fantastyczne Połączenie dwóch tak silnych i popularnych marek, jak Wiedźmin i LEGO, to marzenie niejednej osoby. Mowa oczywiście o zestawach kultowych klocków inspirowanych marką Wiedźmin z Geraltem z Rivii w roli głównej. Na koncie CD Projekt pokazano wzory takich zestawów, które z pewnością was zaskoczą. 📢 Na kąpiel w stawach Echo w Zwierzyńcu musimy poczekać. Przynajmniej do środy To nie jest dobra wiadomość. Kąpielisko nad stawami Echo w okolicach Zwierzyńca nadal jest zamknięte. W wodzie stwierdzono bakterie coli, a ich ilość przekracza dopuszczalne normy. Nie wiadomo jeszcze kiedy obowiązujący od piątku zakaz sanepidu zostanie zniesiony. Jest jednak szansa, że może się to stać już w środę (23 sierpnia).

📢 Tak wyglądał korowód chmielakowy podczas 52. Chmielaków Krasnostawskich. Zobacz zdjęcia W roli głównej Chmielaków Krasnostawskich, trzydniowej imprezy trwającej od 18 do 20 sierpnia Krasnymstawie, królował oczywiście napój z pianką. Serwowało go aż 60 browarów, a o zwycięstwo w Konsumenckim Konkursie Piw rywalizowało ponad 400 złocistych trunków. To przede wszystkim święto chmielarzy i piwowarów. 📢 Gmina Leśniowice. To były udane dożynki nad zalewem Maczuły. Zobacz zdjęcia Mnóstwo mieszkańców gminy Leśniowice i regionu bawiło się na tegorocznym święcie plonów, które odbyło się w minioną niedzielę się nad zalewem Maczuły. Nawet pogoda, która tego dnia okazała się nieprzewidywalna, ostatecznie nie pokrzyżowała planów organizatorów. Uroczystość przebiegała zgodnie z wielowiekową tradycją. Nie zabrakło też muzycznych atrakcji, występów lokalnych artystów i konkursów. Starostami tegorocznych dożynek byli Agnieszka i Piotr Szczepanik.

