Przegląd prasy z Puław. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 18.08.2023

2501 metrów nad poziomem morza - tyle mierzą Rysy, najwyższy polski szczyt górski. W ostatni piątek (11 sierpnia) zdobyli go niezwykli górołazi - 6-letnia Iga i jej 8-letni brat Tymek. - Szukałem i udało mi się ustalić, że to chyba najmłodsza lublinianka, która weszła na koronę Polskich Tatr i ogólnie drugie sześcioletnie dziecko na Rysach w historii - mówi pan Marcin, tata małych górołazów.

Ta sprawa interesuje wielu mieszkańców miasta. Jeśli radni tak zdecydują, I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu powróci w lutym do wyremontowanego gmachu dawnej Akademii Zamojskiej (szkoła miała tam swoją siedzibę przed renowacją). Projekt odpowiedniej uchwały już jest gotowy. Trafi on pod obrady Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zamojskiej Rady Miejskiej. Co dalej? Zdecydują o tym radni na sesji.

Pyszne i esencjonalne curry z ciecierzycy to danie, które można zrobić z sezonowych produktów. Zachęcamy do wybrania składników zalegających w spiżarni i lodówce. Domowe curry z ciecierzycą i warzywami to lekki posiłek idealny do odgrzania w pracy lub na szybki lunch. Podpowiadamy prosty przepis na kremowe curry z ciecierzycy i bakłażana.

To były wzruszające uroczystości. Mieszkańcy Zamojszczyzny obchodzili 80 rocznicę „rozpoczęcia likwidacji” niemieckiego obozu przesiedleńczego w Zwierzyńcu. Uroczyste obchody odbyły się we wtorek (15 sierpnia) w miejscowym Kościele Parafialnym p.w. Matki Bożej Królowej Polski. Wspominano wówczas gehennę ludności cywilnej, w tym Dzieci Zamojszczyzny. Nie zabrakło także wspomnień o dzielnych jeńcach francuskich, którzy również byli w zwierzynieckim obozie więzieni. To nadal mało znana historia.