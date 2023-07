Przegląd prasy z Puław. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 18.07.2023

Miniona niedziela była jednym z najgorętszych dni tego lata. Temperatura sięgała 34.st. C w cieniu. Nic dziwnego, że kto mógł szukał ochłodzenia nad wodą. Tego dnia tłumy mieszkańców Chełma i okolicznych miejscowości oblegały pobliski zalew Żółtańce.

Powiat chełmski jest jednym z liderów inwestycji w Polsce. Znalazł się w pierwszej piątce w rankingu pisma samorządu terytorialnego "Wspólnota" pod względem wydatków inwestycyjnych samorządów, w kategorii powiaty.

To ważna inwestycja nie tylko dla mieszkańców powiatu zamojskiego. Właśnie oddano do użytku wyremontowaną drogę z Miączyna do Niewirkowa. Odnowiona ulica ma długość 4,3 km. Inwestycja pochłonęła w sumie prawie 5 mln zł. Była potrzebna z wielu względów. „Przebudowana droga pełni ważną funkcję w układzie komunikacyjnym powiatu z uwagi na bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 74” – czytamy m.in. w komunikacie przygotowanym przez Starostwo Powiatowe w Zamościu.