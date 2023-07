Przegląd prasy z Puław. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.07.2023

Święto Komendy Miejskiej Policji w Zamościu odbyło się w środę (12 lipca) na placu przed miejscowym pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Funkcjonariusze długo stali tam w zwartych szeregach. Wysłuchali m.in. okolicznościowych przemówień. Odbył się też policyjny apel, wraz z ceremoniałem wręczenia awansów na wyższe stopnie.

To zaskakujący pomysł. Chodzi o wykonanie koncepcji pierwszej w mieście linii tramwajowej o długości sześciu kilometrów. Ma ona przebiegać – jak to określono: od ulicy Hrubieszowskiej do ul. Szczebrzeskiej w Zamościu. W planach jest zatem przebudowa „niezbędnej infrastruktury” na ul. Hrubieszowskiej, Wyszyńskiego, Peowiaków i Sadowej oraz m.in. budowa zajezdni.