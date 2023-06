Przegląd prasy z Puław. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.06.2023

To, że w granicach naszego państwa jest mnóstwo atrakcyjnych lokalizacji do odwiedzenia, nie zaskakuje raczej nikogo – w końcu rodzime parki narodowe, góry i morze od lat zachwycają turystów ze wszystkich stron świata. Inne zakątki także nie zawodzą – oto 9 najpiękniejszych miast w Polsce według naszych czytelników. Które miejsca na mapie kraju wyróżnia szczególna uroda? Są świetne na letni city break, bez obaw można je polecić także zagranicznym podróżnikom.

Wielu z nas marzy o własnym mieszkaniu. Dotyczy to zwłaszcza ludzi młodych, którzy są dopiero na początku życiowej drogi. Wygląda na to, że zdecydowanie takie marzenia łatwiej zrealizować w Zamościu, Chełmie czy Białej Podlaskiej niż w Lublinie. Bo ceny mieszkań na rynku wtórnym są tam znaczne niższe niż w stolicy województwa. Podobnie wygląda to także na rynku pierwotnym. Niestety ceny we wszystkich miastach regionu nadal rosną. Nic nie wskazuje na to, że się to zmieni.