Przegląd prasy z Puław. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 10.11.2023

Niecodziennego odkrycia dokonał pewien rolnik w Jadwisinie w gminie Piaski. Podczas prac związanych z wykopywaniem buraków natrafił on mianowicie na skorodowany pocisk artyleryjski. O znalezisku natychmiast powiadomił policję, która zabezpieczyła miejsce do czasu przybycia wyspecjalizowanej jednostki wojskowej, która zabrała niewybuch.

Sprawdziliśmy, jak jesień spędzają celebryci pochodzący lub mieszkający w woj. lubelskim. Widać, że aktorzy, piosenkarze i gwiazdy show biznesu nie mogą w tym czasie narzekać na nudę. Te zdjęcia mówią same za siebie, zobacz sam!

Prasówka 10.11 Puławy: pozostałe wydarzenia

Jabłka to jeden z najpopularniejszych w Polsce owoców. Są cenione za dużą zawartość błonnika, witaminy C i potasu. Jednak nie wszyscy powinni je jeść, m.in. dlatego, że przy niektórych schorzeniach mogą prowadzić do podrażnienia układu pokarmowego i zaostrzyć objawy choroby. Zobacz, przy jakich dolegliwościach należy unikać lub ograniczać spożywanie jabłek.