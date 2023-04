Przegląd prasy z Puław. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 1.04.2023

W końcu marca 2023 zaczął obowiązywać letni rozkład lotów na polskich lotniskach. Przewoźnicy nie próżnowali i przygotowali wiele nowych kierunków dla turystów spragnionych słońca i przygody. Do jakich nowych krajów i miast możemy polecieć z polskich lotnisk w sezonie letnim 2023? Co oferuje np. Lotnisko Chopina w Warszawie, porty lotnicze w Krakowie czy Wrocławiu, lotnisko w Gdańsku? Zebraliśmy dla Was informacje o nowych kierunkach lotów na lato 2023, dostępnych z polskich miast. Na pewno znajdziecie wśród nich inspirację do zaplanowania majówki, urlopu czy wakacji.