Przegląd prasy Puławy 9.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Puławach

Prasówka Puławy 9.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bezpieczne Maczuły - to niecodzienna akcja o bezpieczeństwie nad wodą i podczas wakacji. Zobacz zdjęcia Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i zabawy. Jednak aby nikomu nic się nie stało warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Tego właśnie uczyli się uczestnicy akcji "Bezpieczne Maczuły" zorganizowanej w minioną niedzielę, 6 sierpnia, nad zalewem w gminie Leśniowice.

📢 Coraz bliżej Jasnej Góry! Piąty dzień lubelskiej pielgrzymki był wymagający, ale pogodny. Zobacz zdjęcia Długi i wymagający dzień pielgrzymów, którzy dziarsko maszerują do Jasnej Góry. Pątnicy pokonali prawie 30 km, aby dotrzeć do stóp Świętego Krzyża. 📢 Najpiękniejsze polskie dwory. 14 miejsc, w których poczujecie się jak dawna polska szlachta. Wygląd niektórych z nich was zadziwi Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki.

Prasówka 9.08 Puławy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Puławach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Międzynarodowy Dzień Kota. Te futrzaki podbijają internet. Zobacz najlepsze memy z kotami w roli głównej Futerkowi arystokraci kolejny raz w tym roku mają swoje święto. 8 sierpnia przypada Międzynarodowy Dzień Kota. Bez tych zwierząt świat byłby nudny.

📢 Podróbki nie trafią na rynek. KAS udaremniła kolejny przemyt odzieży Funkcjonariusze Izby Celno-Skarbowej z Chełma udaremnili przemyt podrobionej odzieży z Bangladeszu. Do Polski próbowano wwieźć prawie 16,5 tys. sztuk. 📢 Tłumy na Jarmarku Pawłowskim - Ginące Zawody. To był najbardziej kolorowy jarmark w regionie. Zobacz zdjęcia Jarmark Pawłowski to piękne wydarzenie kultywujące regionalne tradycje i rzemieślnicze umiejętności. Jak co roku i tym razem w minioną niedzielę, 6 sierpnia, na jarmark do Pawłowa, gm. Rejowiec Fabryczny, przybyło mnóstwo osób z całego regionu. Nie zawiedli również twórcy ludowi i rzemieślnicy. 📢 Największe ryby złowione na Lubelszczyźnie. To prawdziwe lewiatany! Zobacz zdjęcia Cisza, spokój, szum wody i relaks... Tak wędkowanie może wyglądać. Czasami jednak zamienia się w wielogodzinną walkę, której ukoronowaniem jest zdobycz, której nie powstydziłby się żaden myśliwy. Zobacz największe ryby, jakie zostały złowione przez dzielnych wędkarzy w województwie lubelskim. To prawdziwe giganty!

📢 Najpiękniejsze pola lawendy niedaleko Lublina. Zrobisz tam cudne zdjęcia - ale pospiesz się Piękny wygląd, właściwości prozdrowotne, no i oczywiście on - ten niepowtarzalny, hipnotyczny zapach... Lawenda znana i lubiana jest na całym świecie, a w szczególności kojarzymy ją z regionem francuskiej Prowansji. Okazuje się jednak, że i w naszym województwie możemy znaleźć malownicze, fioletowe pola - i to całkiem niedaleko Lublina! Musimy się jednak spieszyć - te kwiaty już przekwitają.

